Как россияне будут отдыхать в мае

Депутат ГД Нилов: в мае 2025 года россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11
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Россиян в мае 2025 года ждут продолжительные выходные
Россиян в мае 2025 года ждут продолжительные выходные Фото:

Россиян в мае 2025 года ожидают два периода продолжительных выходных дней, которые будут длиться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая», — отметил Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. По его словам, продолжительность связана с переносами выходных дней.

Такое решение было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, отметил депутат. Дополнительно, он уточнил, что дни между этими периодами — 5, 6 и 7 мая, являются обычными рабочими днями. Тем не менее, существует для сотрудников существует возможность договориться с работодателями об удаленном режиме или отпуске в эти дни.

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Россиян в мае 2025 года ожидают два периода продолжительных выходных дней, которые будут длиться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая», — отметил Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. По его словам, продолжительность связана с переносами выходных дней. Такое решение было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, отметил депутат. Дополнительно, он уточнил, что дни между этими периодами — 5, 6 и 7 мая, являются обычными рабочими днями. Тем не менее, существует для сотрудников существует возможность договориться с работодателями об удаленном режиме или отпуске в эти дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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