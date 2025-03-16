Дачникам раскрыли секрет получения богатого урожая

Широкие грядки для нескольких рядов растений и многослойная структура с ветками, травой и компостом обеспечат здоровье растений и богатый урожай. Об этом заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Формирование грядок — важный этап подготовки огорода, который напрямую влияет на урожайность. Правильно организованные грядки обеспечивают растениям необходимый доступ к питательным веществам, воде и воздуху, а также облегчают уход за ними», — указал Чаплин в разговоре с Life.ru.
Депутат раскрыл секрет плодородия: грядки должны быть многослойными. Первый слой — ветки и опилки для дренажа, второй — трава и солома как источник углерода, третий — компост для питания, четвертый — плодородная почва. Для кислых почв он советует добавлять известь, для песчаных — глину или компост. «Это как пирог — каждый слой важен», — подчеркнул Чаплин.
Оптимальное время для работ — весна, после прогрева почвы и окончания заморозков, хотя в южных регионах можно начинать осенью. Тип грядок зависит от почвы: высокие подойдут для глинистой земли, широкие (120 см) — для нескольких рядов растений, узкие (45 см) — для зелени и овощей, требующих частого ухода.
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