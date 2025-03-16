Уолтц: сделка по Украине включает отказ Киева от некоторых территорий

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В Белом доме заявили, что перемирие на Украине будет предусматривать отказ Киева от территорий
В Белом доме заявили, что перемирие на Украине будет предусматривать отказ Киева от территорий Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

План США по урегулированию конфликта на Украине включает условие, согласно которому Киев должен будет отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем. Об этом сообщили в Белом доме.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что данное условие было в мирных наработках 2022 года. 

Уолтц добавил, что стратегия администрации Байдена по урегулированию конфликта на Украине предполагала действия на неопределенный срок, что фактически приводит к бесконечной войне. По его словам, в условиях, когда за несколько месяцев теряются сотни тысяч жизней, такой подход мог привести к началу Третьей мировой войны.

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План США по урегулированию конфликта на Украине включает условие, согласно которому Киев должен будет отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем. Об этом сообщили в Белом доме. «Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что данное условие было в мирных наработках 2022 года.  Уолтц добавил, что стратегия администрации Байдена по урегулированию конфликта на Украине предполагала действия на неопределенный срок, что фактически приводит к бесконечной войне. По его словам, в условиях, когда за несколько месяцев теряются сотни тысяч жизней, такой подход мог привести к началу Третьей мировой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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