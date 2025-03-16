Уолтц: сделка по Украине включает отказ Киева от некоторых территорий

План США по урегулированию конфликта на Украине включает условие, согласно которому Киев должен будет отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности в будущем. Об этом сообщили в Белом доме.
«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что данное условие было в мирных наработках 2022 года.
Уолтц добавил, что стратегия администрации Байдена по урегулированию конфликта на Украине предполагала действия на неопределенный срок, что фактически приводит к бесконечной войне. По его словам, в условиях, когда за несколько месяцев теряются сотни тысяч жизней, такой подход мог привести к началу Третьей мировой войны.
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