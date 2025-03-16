В Белом доме сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

Соединенные Штаты и другие страны-участницы НАТО не поддерживают идею о предоставлении Украине членства в альянсе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что тема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время не находится на обсуждении. Сенатор из Херсонской области Игорь Кастюкевия выразил мнение, что решение не предоставлять Украине членство в НАТО обосновано и логично. По его словам, европейские государства, являющиеся членами альянса, стремятся избежать прямого конфликта с Соединенными Штатами и склонны следовать действиям и решениям Вашингтона в данном вопросе, передает Pravda.ru.
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