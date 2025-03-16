В Белом доме сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

США и другие страны НАТО не поддерживают идею членства Украины в альянсе
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Уолтц назвал маловероятным членство Украины в НАТО
Уолтц назвал маловероятным членство Украины в НАТО Фото:

Соединенные Штаты и другие страны-участницы НАТО не поддерживают идею о предоставлении Украине членства в альянсе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что тема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время не находится на обсуждении. Сенатор из Херсонской области Игорь Кастюкевия выразил мнение, что решение не предоставлять Украине членство в НАТО обосновано и логично. По его словам, европейские государства, являющиеся членами альянса, стремятся избежать прямого конфликта с Соединенными Штатами и склонны следовать действиям и решениям Вашингтона в данном вопросе, передает Pravda.ru. 

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Соединенные Штаты и другие страны-участницы НАТО не поддерживают идею о предоставлении Украине членства в альянсе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что тема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в настоящее время не находится на обсуждении. Сенатор из Херсонской области Игорь Кастюкевия выразил мнение, что решение не предоставлять Украине членство в НАТО обосновано и логично. По его словам, европейские государства, являющиеся членами альянса, стремятся избежать прямого конфликта с Соединенными Штатами и склонны следовать действиям и решениям Вашингтона в данном вопросе, передает Pravda.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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