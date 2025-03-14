Рютте подтвердил, что НАТО не примет Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.
Bloomberg задал Рютте вопрос, снял ли президент США Дональд Трамп вопрос о вступлении Украины в НАТО «со стола переговоров». Генсек альянса ответил утвердительно: «Да».
Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился в Белом доме с Рютте. В ходе общения в Овальном кабинете они посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Также Трамп заявил что США не намерены усиливать давление на Россию ради переговоров.
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