Рютте подтвердил, что НАТО не примет Украину

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НАТО не ждет Украину в альянсе
НАТО не ждет Украину в альянсе Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Bloomberg задал Рютте вопрос, снял ли президент США Дональд Трамп вопрос о вступлении Украины в НАТО «со стола переговоров». Генсек альянса ответил утвердительно: «Да».

Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился в Белом доме с Рютте. В ходе общения в Овальном кабинете они посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Также Трамп заявил что США не намерены усиливать давление на Россию ради переговоров.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV. Bloomberg задал Рютте вопрос, снял ли президент США Дональд Трамп вопрос о вступлении Украины в НАТО «со стола переговоров». Генсек альянса ответил утвердительно: «Да». Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился в Белом доме с Рютте. В ходе общения в Овальном кабинете они посмеялись над бывшим американским главой Джо Байденом. Также Трамп заявил что США не намерены усиливать давление на Россию ради переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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