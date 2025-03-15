В Челябинске назвали сроки запуска экстренно закрытого главного театра

Закрытый по техническим причинам Челябинский театр драмы имени Наума Орлова вновь запустят в работу через несколько дней. Об этом заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
«На месте работают эксперты. Понадобится несколько дней и ночей для устранения проблемы», — поделился министр в беседе с URA.RU.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили о провисании потолка в фойе. В театре предупредили зрителей о временной приостановке показов спектаклей. В учреждении объяснили это техническими причинами, уточнив, что команда уже работает над устранением неполадок.
Зрителям, которые приобрели билеты на постановки, пообещали вернуть деньги, если показы не состоятся. За электронные проходки средства переведут автоматически, а приобретенные в кассах нужно вернуть по месту покупки в течение 30 дней со дня отмененного спектакля.
На 15 марта в театре Орлова было запланировано мероприятие по случаю Всемирного дня чтения вслух. Мероприятие состоялось: артисты исполнили произведения, посвященные домашним питомцам.
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