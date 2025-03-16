В Нагайбакском районе Челябинской области образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз. Об этом рассказала местная газета «Всходы».
«В Нагайбакском районе талые воды начали переливать дорогу. Вот так разлило трассу около Фершампенуаза», — написало издание.
По информации газеты, вода также подступает к дороге на Лебединое и еще в нескольких местах. Дорожные службы начали установку предупреждающих знаков на участке.
Ожидается, что максимальный уровень весеннего половодья в Челябинской области наступит в начале апреля. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил руководству администраций районов усилить меры по подготовке к возможному повышению уровня воды.
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