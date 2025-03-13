В Челябинской области разрушение льда на реках и озерах ожидается в третьей декаде марта — начале апреля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«Разрушение ледового покрова, согласно среднемноголетним данным, ожидается в третьей декаде марта — начале апреля. Мы к этому готовы», — заявил Текслер во время окружного совещания по подготовке к паводку и пожароопасному сезону, которое провел полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Снега в регионе за прошедшую зиму выпало меньше, чем в прошлом году. Но прохождение паводка в Челябинской области будет во многом зависеть от скорости его таяния и осадков в этот период. Все гидротехнические сооружения в регионе проверены. Также на случай возможных ЧП подготовлены пункты временного размещения, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов, добавил Текслер.
Губернатор ранее проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам. Текслер на заседании региональной комиссии поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, направленных на ликвидацию последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов.
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