Госсекретарь Рубио: США планируют этапы А и Б в переговорах по Украине

США планируют несколько этапов в переговорах по Украине. Это связано со сложностями, связанными с продолжительностью конфликта и протяженностью линии фронта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Возможно, это удастся с помощью челночной дипломатии. Нужно разрешить конфликт таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио в эфире CBS.
Он также подчеркнул трудности в организации переговоров, указав на необходимость прекращения огня как первоначального условия для начала диалога. Он уточнил, что без этого шага сложно будет перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования конфликта.
В ходе переговоров, прошедших 11 марта между представителями США и Украины, киевская сторона приняла предложение о введении 30-дневного перемирия в рамках текущего конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие действия зависят от России. Позднее президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть предложение, однако обратил внимание на неопределенность некоторых пунктов соглашения. Украинский лидер Владимир Зеленский затем заявил, что Киев отказывается признавать потерю территорий в результате возможных переговоров с Россией.
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