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23:18
Зеленский сделал крайне циничное заявление по поводу атаки БПЛА на Подмосковье
23:15
Трамп: США обсудили с Украиной территориальные уступки
23:15
В Тобольске разбирают завалы от взорвавшегося дома. Фото, видео
Власти готовятся к возврату иностранных брендов в Россию
23:08
Сломили сопротивление: что сейчас происходит в Курской области, какие территории взяты под контроль РФ
23:06
Захарова: зависимый Зеленский заговорил о независимости Украины
23:06
Водитель «Лады» устроил смертельную аварию с грузовиком в Свердловской области. Фото
США предлагают России перемирие на 30 дней: главное об СВО на Украине за 12 марта
22:57
Стало известно о контрабанде оружия из Таиланда в Россию
22:54
Хоккеисты «Зауралья» одолели соперника, забив пятый гол за пять секунд до конца матча
22:42
В Московской деревне горит офисное здание. Видео
Какие продукты заметно подорожали с начала марта
22:41
В Екатеринбурге начали снос моста на главной дорожной стройке
22:38
В Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах
22:35
В Соликамске простились с погибшими в пожаре сотрудниками МЧС. Фото
Аппаратные интриги ударили по самому известному губернатору РФ
22:28
Защитники Березовой рощи заключили сделку с мэром Екатеринбурга
22:25
Хинштейн рассказал о спасении людей с территории Суджи
22:06
Захарова намекнула на скорые переговоры России и США
Все зависит от Москвы: госсекретарь США раскрыл подробности переговоров с Украиной
22:06
Трамп заявил, что не будет давить на Россию «финансово»
22:00
Предательство Абдулова, приемные дети и страх старости: Ирине Алферовой — 74
21:55
Британия аннулировала аккредитацию российского дипломата и его жены
1
Взрыв газа в Тобольске: что известно к этому часу
21:54
Борется с бактериями и замедляет старение: все, что нужно знать о красном чае
21:49
В Кургане из-за массового ДТП на проспекте образовались пробки. Видео
21:48
В Тюмени арестован директор правительственного фонда
1
Фронт рушится, Украина теряет козыри в переговорах: что западные СМИ пишут об обстановке в Курской области
21:43
SCMP: Китайские экспортеры жалуются на изъятие товаров в России
1
21:40
МВД: в Курской области заведено дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей
1
21:38
Жителями дома, у которого выбило стекла из-за взрыва газа в Тобольске, предоставят временное жилье
Почему экс-мигранты получают квартиры быстрее коренных россиян
21:34
Рост коррупции в ЯНАО и рекорд по заготовке мяса: главные события на Ямале
21:21
Трамп отправил американских чиновников в Россию
5
21:20
Названы марки китайских машин, которые чаще всего ломаются в Тюмени
3
В Кремле прокомментировали скорые переговоры Путина и Трампа: главные заявления Дмитрия Пескова 12 марта
21:16
Крупнейшая нефтяная компания начала выпускать важный компонент для медицины и пищепрома
4
21:09
В Росстате рассказали, что произошло с инфляцией в феврале
2
21:09
Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце
2
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сокращении мест в столичных вузах для регионов
21:07
Курганский округ застроят новыми туристическими объектами
2
21:02
В ХМАО с концертом выступит рэпер Баста
2
21:00
В Росстате заявили о снижении уровня бедности в России
9
Россия развивает успехи в Судже и близка к освобождению Курской области — карта СВО 12 марта
20:58
Якушев предложил пересмотреть систему управления многоквартирными домами
3
20:57
Момент взрыва газа в жилом доме Тобольска попал на камеру. Видео
20:48
Юная свердловчанка впала в кому перед поездкой на чемпионат мира
Главная цель ВСУ: где находится Суджа и почему она важная для Украины. Карта
20:47
Пермяков зовут на московский завод собирать холодильники за зарплату в 330 тысяч
20:45
Ветеран Донбасса возглавил центр адаптации мигрантов в Челябинской области. Фото
2
20:44
Мэр Челябинска Лошкин отметил лауреатов премии «Признание»
Родители участвуют в дизайне образовательного пространства школ
20:41
В ХМАО умерла ветеран Великой Отечественной войны
20:41
Зам Куйвашева заявил о дефиците мигрантов
10
20:35
Ветеринары вылетят на место массовой гибели оленей в Сеяхинской тундре
1
Россия не допустит присутствия НАТО на Украине и не поссорится с Китаем — заявления Лаврова
20:35
Сербия передумала поддерживать антироссийскую резолюцию ООН по Украине
1
20:35
Пермский миллиардер Репин продает за 450 млн рублей здание автосалона «Москвич»
20:28
Производителей беспилотников хотят освободить от НДС
1
Развязал войну в Южной Осетии и тратил бюджет на ботокс: за что посадили Михаила Саакашвили
20:24
Частный дом уничтожен взрывом газа в Тобольске. Фоторепортаж
20:23
Экс-замглавы Сургута нашла новую работу в «дочке» «Газпрома»
1
20:23
Пострадавшие от взрыва газа в Тобольске находятся в реанимации
Российский флаг в центре Суджи: освободили ли ВС РФ город в Курской области
20:21
Билеты в московские театры начнут продавать по паспорту
1
20:17
Зеленский отказался признавать утрату территорий
1
20:17
В Перми снесли более 80 незаконных киосков и павильонов
Кто такой генерал ВСУ Красильников* и за какие преступления его уволил Сырский
20:13
В Челябинске вручили самую престижную премию года. Фото, видео
20:09
СУ СКР возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в Тобольске
20:08
В Петербурге мигрант избежал штрафа за узбекские надписи на Аничковом дворце
3
Что известно о возможном прекращении огня между Россией и Украиной
20:07
Украина намерена продолжать мобилизацию даже после перемирия
1
20:07
В России начались продажи южнокорейских машин KGM
1
20:01
ФК «Урал» вышел в полуфинал Кубка России. Видео
1
20:01
Бывший замначальника курского МЧС уволен за коррупцию
2
19:56
Пассажиры Utair почти сутки находятся в аэропорту Москвы из-за задержки рейса. Видео
19:55
Forbes: ВС России уничтожили все шведские танки, которыми пользовались ВСУ
19:54
Макрон заинтересовался изъятыми российскими активами
3
19:51
«Угрожали интимом и обрили голову»: в ХМАО жертву буллинга выставляют виновником подросткового конфликта
19:49
На Ямале поставили абсолютный рекорд по заготовке оленины
19:48
В Пулково пассажирку сняли с рейса за неуместную шутку о бомбе
19:45
Курганский депутат Баланчук пояснила, какие дети самые проблемные
19:44
Замглавы подмосковной Дубны задержан за злоупотребление полномочиями
19:42
В Петербурге арестован мужчина за финансирование ВСУ
19:40
В Перми закрыли кафе «Шаурма Папа»
19:40
Жительницы ХМАО распродают подарки после 8 Марта
1
19:31
Петербурженка девять лет складировала мусор в коммуналке, понадобились приставы
19:31
Украинский блогер Бабич пытается получить российское гражданство
1
19:28
Зеленский пообещал провести выборы на Украине
1
19:27
Текслер поручил главе КСП следить за целевым расходом средств на нацпроекты
19:22
Открытие моста за 10 млрд рублей в ЯНАО отложили на полгода
19:20
В каком состоянии находятся госпитализированные женщина и ребенок, пострадавшие от взрыва газа в Тобольске
19:19
В ЛНР готовятся к открытию обновленной поликлиники
19:15
С какими проблемами сталкиваются курганские подростки: о чем нужно знать родителям
3
19:11
В ЯНАО зафиксирована гибель десятков оленей
19:10
Арестанты из Петербурга судятся с Минобороны, чтобы попасть на СВО
1
19:06
Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве газа в Тобольске
19:05
В России запустили сервис для поиска подработки
1
19:04
Отъезд в США, облысение и свадьба с сестрой Цискаридзе: как живет Егор Дружинин
19:00
Мэр из ЯНАО сообщил об открытии вокзала и военно-патриотического клуба в городе
19:00
Baza: в Москве горит Центральный детский магазин
1
19:00
В Чусовом вынесли приговор экс-руководству ИК-10, где нашли осужденного с отрезанной головой
18:58
Рубио анонсировал обсуждение санкций на переговорах с Россией
18:58
Свердловчанка полгода жила с аферистом из федерального розыска и лишилась авто. Фото
2
18:56
В Совфеде объяснили слова Матвиенко, призвавшую ограничить прием абитуриентов в столичные вузы
4
18:55
В Пермском крае матери погибшего на СВО бойца помогли оформить удостоверение. Фото
18:54
«Стоит с молоточком и кричит»: жена инвалида-колясочника заявила о хамстве в поликлинике Екатеринбурга. Видео
2
18:53
Из-за взрыва газа в Тобольске в соседних домах выбило окна
18:51
Свердловские власти ищут подрядчика для строительства филармонии за миллиарды
2
18:47
Петербург вернул в Аргентину более 23 тонн зараженных креветок
18:46
В Северодонецке восстановили школу, разрушенную после атак ВСУ. Видео
1
18:44
Курганский продюсер Максим Фадеев рассказал, за что его пытался высмеять Меладзе
1
18:44
Курганские власти объявили о сотрудничестве с Казахстаном на случай паводка
5
18:40
В Тобольске перекрыли одну из улиц из-за взрыва газа в жилом доме
18:35
Ребенок пострадал из-за взрыва газа в Тобольске
18:34
Shot: сотни пассажиров не могут вылететь из Внуково
18:34
В Петербурге суд отправил в колонию-поселение обвиняемого в поджогах квартир
18:30
Российский боец заявил, что ВСУ пытаются проникнуть в Суджу
18:27
Полицейские «подкинули» опоздавших пассажиров до маршрутки в Челябинской области
3
18:27
Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет в 10 регионах России
18:26
Челябинский завод Роскосмоса смог отменить тендер на ремонт трамваев Новосибирска
18:24
Стали известны самые востребованные профессии в топливной отрасли
18:24
«Забыл половину заказа»: как рестораны Екатеринбурга провалили 8 Марта
18:23
В ЯНАО пустят в объезд зимник из-за проведения праздника. Скрин
18:20
В Тобольске произошел взрыв газа. Онлайн-трансляция
1
18:19
В Петербурге ККИ освободили незаконно занятые 150 квадратов на Невском
1
18:14
Зеленский признался, почему согласился на перемирие
11
18:13
Зеленский: Украина и США обсудили санкции против РФ
1
18:13
В Тобольске взорвался газ в жилом доме
18:10
Суд ХМАО отправил в колонию мать, которая до смерти забила своего 11-месячного сына
18:06
В Екатеринбурге рухнули цены на аренду квартир
18:03
Штаб эсеров на выборах в Березниках возглавил бывший депутат-коммунист
18:00
Губерниев, Будников и другие звезды, которые будут и были на Дне оленевода в Салехарде. Фото
18:00
Челябинскую фабрику «Пеплос» снова хотят лишить бонусов из-за отсутствия травм
1
17:58
В Перми закрылся каток на стадионе «Трудовые резервы»
17:54
МИД Украины отказывается от мирных инициатив
1
17:53
Кадыров показал видео с бойцами РФ в газовой трубе под Суджей
17:48
Зубец: действующие меры поддержки многодетных привлекательны для семей мигрантов
7
17:45
В Челябинске будут судить наркодилера: он организовал лабораторию в гараже
17:45
Челябинская блогерша рассказала, как три человека живут на 92 тысячи в месяц
5
17:44
Паводок 2024 года оставил без обмундирования тюменских спасателей
17:42
Лавров назвал постыдным поведение Франции и Германии после Минских соглашений
2
17:38
Силовики и активисты в черном ворвались в кафе на Уралмаше. Видео
4
17:37
Тюменка зарезала подругу, ударив ее ножом 42 раза
17:35
В московском ресторане представили сет из блюд традиционной ямальской кухни. Фото
17:34
Журналистку, назвавшую террористов «красавчиками», хотят посадить на шесть лет
1
17:28
В Перми эвакуировали учеников Инженерной школы
17:22
Петербургский суд взыскал с бывшего сержанта 1,5 млн рублей за суицид рядового
1
17:20
В ЯНАО горел крупный склад. Видео
17:20
В четырех микрорайонах Кургана временно отключат воду
1
17:16
Челябинский завод запустил новые цеха по выпуску техники для нефтяников. Фото
17:16
Два заведения в Екатеринбурге внезапно перестали пускать гостей и отвечать на звонки. Скрин
17:15
Опыт Тюменской области по борьбе с паводком признали на федеральном уровне
17:13
С погибшим на СВО 38-летним Нафиковым простятся в Челябинской области
17:13
Рубио: США и Украина обсудили территориальные уступки
4
17:10
Когда запустят главный светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге
17:09
«Может, под кайфом был»: отец свердловского кадета требует отставки завуча из-за ее сына-провокатора. Видео
1
17:06
Рубио рассказал, чего США хотят от России
10
17:05
Из Пермского края вывезли сотни тонн семян для посевной компании в Монголии
17:05
Уголовное дело на экс-мэра Кургана Ситникову расследуется ГСУ СК в Москве. Инсайд
24
17:04
Рубио: мы свяжемся с Россией сегодня
17:00
В Перми школьник за шею выволок из класса учительницу. Видео
6
17:00
В Кургане закрылась кофейня «Мишель»
2
17:00
Челябинские производители шоколада заявили о 30-процентном росте цен на сырье
1
16:56
Transpetrol: Словакия готовится получать нефть по «Дружбе»
16:54
В Челябинске третий раз за год в расселенном доме на Свердловском проспекте произошел пожар
16:51
Чем известен Алексей Чумаков, который 12 марта празднует день рождения
16:48
Что известно о скандале с врачами сургутской больницы, которых обвинили в проведении абортов без анестезии
6
16:46
Власти ХМАО начали использовать искусственный интеллект для контроля за дорогами
2
16:43
Проснувшиеся после зимы клещи атаковали жителей Подмосковья
1
16:40
Руководителя нижегородского института задержали за крупную взятку
16:37
В Ханты-Мансийске автовладельцы возмущены огромными очередями на техосмотр
5
16:37
Коммунальщики ополчились против старейшей компании тюменского олигарха
16:35
В Челябинске на месте старых домов построят крупный микрорайон по проекту КРТ. Скрин
16:35
Во ФСИН заявили о нехватке почти 54 тысяч сотрудников
2
16:33
Свердловского экс-полицейского, пытавшегося убить коллегу, отправили за решетку
16:28
В Шадринске хотят благоустроить исторический квартал у набережной за счет Москвы. Фото
5
16:20
Курганцы расхватали «змеиный фрукт»: URA.RU проверило магазины
1
16:19
В Тюмени раскрыли причину затянувшегося строительства долгожданной развязки
1
16:18
ВС РФ разнесли судно, перевозившее боеприпасы для украинских военных
1
16:16
Тюменских школьников переводят на дистант прямо перед каникулами
3
16:14
Многодетным семьям Свердловской области помогли решить проблемы с жильем
4
16:06
В ХМАО дорожники предупредили водителей о сложных погодных условиях на трассе
16:03
В Перми полицейский спас девушку на Коммунальном мосту
16:03
Зеленский заявил о выигранной битве после переговоров с США в Джидде
7
16:01
Девять рыбаков из Петербурга оказались на льдине в Финском заливе
16:00
Курганский штурмовик «Кобра 2» захватил колумбийского наемника под Суджей. Фото
1
15:59
Как сын фермера создал бизнес на сушеном мясе и начал получать миллионы в Свердловской области
15:57
«Дело не в нас»: поставщик питания в СУНЦ УрФУ озвучил свою версию отравления учеников
1
15:56
Российские военные освободили два села в ДНР
15:56
В Екатеринбурге посадили в тюрьму южан, которые сожгли машину судье. Фото
4
15:50
Свердловских срочников спасли из украинского плена
6
15:47
В пермском ГУФСИН отреагировали на информацию о крысах в СИЗО, где содержится статусная экс-чиновница
1
15:46
19FortyFive: ВСУ передают США данные об истребителях РФ, чтобы улучшить F-16
1
15:46
«Городские парильни» отказывают тюменцам в возмещении средств за сертификаты
1
15:45
В ЯНАО закрывают движение транспорта по зимнику
15:45
Петербургский миллиардер стал единоличным владельцем завода «Знамя труда»
1
15:45
Московская компания будет добывать в Кургане редкоземельные металлы. Инсайд
10
15:42
Ученица СУНЦ УрФУ рассказала, из-за чего могли отравиться одноклассники
15:39
Жители Салехарда жалуются на огромные очереди в СОКБ
1
15:39
Екатеринбуржцам за 15 тысяч продают ужин с эпатажной рэпершей. Скрин
2
15:35
Возбуждено дело после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ
15:34
Владельцу сауны, в которой сгорели две свердловчанки, вынесли приговор
15:32
В Перми снесут незаконный автосалон
2
15:30
Военкор Коц: ВСУ бежали из Суджи, прикрывшись выводом войск
2
15:30
ВС РФ не вернул семье экс-депутата Госдумы из Челябинска арестованные активы
15:28
В Тюмени почти в два раза рухнул экспорт зерна
15:27
Шольц одобрил 30-дневное перемирие на Украине
5
15:23
Хинштейн: ВСУ разрушили здание комбикормового завода в Курской области
2
15:19
ФСБ задержала генерала, возглавлявшего транспортную полицию в Москве
3
15:18
Власти Нижневартовска собираются установить 16 теплых остановок
15:17
Америку ждет неприятный сюрприз при добыче минералов на Украине
5
15:13
«Для бюджетников нет мест»: студенты УГМУ рассказали о проблемах с иностранцами
5
15:11
ТАСС: «Авито» запускает программу выкупа шин у россиян
10
15:05
В двух селах ЯНАО повысят стоимость проезда
15:05
Из Челябинска в Волгоград перед Днем Победы отправится тематический поезд
15:04
Водителям тюменских автобусов поднимут зарплату
3
15:03
В Челябинске на автобусном маршруте № 64 продлят выделенные полосы. Карта
14:53
В Тюменской области 13 марта ожидается резкое ухудшение погодных условий
14:48
Цены на новостройки Челябинска снизились сильнее всего по России
1
14:48
Украина пошла на «трудные компромиссы» на переговорах с США
5
14:45
Генпрокуратура взыскала с экс-владельцев «Макфы» полмиллиона за перелеты и гостиницы
14:42
Праздник Василия Капельника: что можно и нельзя делать 13 марта 2025 года
14:37
Минфин РФ опроверг слух о повышении штрафов для индивидуальных предпринимателей
1
14:37
В ГАИ Челябинска раскрыли подробности аварии с разворотом
14:37
Спектакль о смерти мальчика везут в Екатеринбург на день рождения ТЮЗа
14:36
Экс-чиновника пермского минтранса Уголькова отправили в колонию за взятку
2
14:36
Песков предложил не забегать вперед в вопросе перемирия с Украиной
1
14:35
Песков: динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая
14:35
В Кремле прокомментировали скорые переговоры Путина и Трампа
14:34
Кухарок из Курганской области обвинили в воровстве в Салехарде
9
14:32
В Свердловской области подорожали авто с пробегом
14:30
В Кургане на две недели закрыли улицу Урицкого. Карта
1
14:28
Уровень воды в тюменских реках во время паводка 2025 года может превысить прошлогодние рекорды
14:27
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
14:26
В ХМАО бывший летчик возглавил Базу авиационной и наземной охраны лесов
14:26
В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала с 17-го этажа
14:23
В Тюмени закрылся известный магазин одежды. Фото
2
14:23
Капитан судна, врезавшегося в танкер у берегов Британии, оказался гражданином РФ
18
14:22
Экс-руководитель театра «Сатирикон» имени Райкина приехал на работу в Челябинск. Фото
14:20
В магазины Кургана привезли «змеиный фрукт». Фото
7
14:18
Челябинка стала лицом конкурса красоты The best model of Russia. Фото
5
14:15
Курганских подростков втягивают в криминальный бизнес через курьерскую работу
5
14:14
В ВСУ назвали сроки завершения операции в Курской области
2
14:14
В России начали запрещать стикерпаки в Telegram
1
14:11
Перенесено начало строительства тоннеля через Исеть в центре Екатеринбурга
2
14:11
Средняя зарплата в Челябинской области превысила 70 тысяч рублей
4
14:10
Силовики пришли к главе фонда тюменский властей. Инсайд
3
14:09
В Челябинске при ДТП автомобиль вылетел на тротуар. Видео
1
14:06
Mash: у Ефремова нашли еще одно основание для УДО
14:04
Свердловский экс-министр Смирнов попытался выйти из СИЗО: решение суда
6
14:02
Челябинские предприятия вложили в свое развитие более 500 миллиардов рублей
14:01
Польский генерал заявил о близком триумфе России в Курской области
3
14:01
«Ребята, у вас дом рушится»: в каком состоянии находится общежитие на улице Одесской в Тюмени. Фоторепортаж
1
13:59
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной
1
13:52
Прибыль Porsche снизилась на 30,3% в 2024 году
2
13:51
На Ямале резко вырос уровень коррупции
13:47
Гендиректора «Автодора Запорожье» задержали за хищение 13 млн рублей
2
13:45
В центре Кургана светофор озадачил водителей. Видео
3
13:41
Чем рискуют тюменские застройщики в поисках новых рынков. Эксклюзив
1
13:40
Санаторий крупнейшего вуза Перми примет на отдых пенсионеров и инвалидов
1
13:38
Прокуратура добилась выплат за наставничество работникам челябинского депо
13:38
Депутат Чепа: отход спецпосланника США Келлога от переговоров — добрый знак
13:35
Spiegel: США добиваются замены Зеленского на более «послушного» президента
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Тела женщины и ребенка нашли в освобожденной от ВСУ Малой Локне под Курском
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Екатеринбуржец стал миллионером после подарка жены на 23 февраля. Фото
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Bloomberg: западные спецслужбы не верят в готовность Москвы уступить территории
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