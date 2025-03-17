Госслужащим и работникам судебной системы пообещали рост зарплат

Юрист Голубева: зарплаты прокуроров и сотрудников СК повысят на 4,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индексация зарплат произойдет 1 октября
Индексация зарплат произойдет 1 октября Фото:

Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — передает слова Голубевой РИА Новости. Она добавила, что индексация зарплат работников прокуратуры и Следственного комитета произойдет с 1 октября.

Голубева отметила, что индексация будет проводиться с учетом особенностей регионов. Также она подчеркнула, что этот процесс будет соответствовать трудовому законодательству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. «Повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — передает слова Голубевой РИА Новости. Она добавила, что индексация зарплат работников прокуратуры и Следственного комитета произойдет с 1 октября. Голубева отметила, что индексация будет проводиться с учетом особенностей регионов. Также она подчеркнула, что этот процесс будет соответствовать трудовому законодательству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...