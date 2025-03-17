От атаки БПЛА в Астраханской области пострадал человек

В результате атаки БПЛА возникли возгорания, заявил Бабушкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Астраханской области человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Игорь Бабушкин.
«В ходе атаки пострадал один человек», — написал Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.
Обломки БПЛА вызвали возгорание на одном из объектов, но ситуация контролируемая. Специалисты экстренных служб работают над устранением последствий, заключил губернатор.
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