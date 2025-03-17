От атаки БПЛА в Астраханской области пострадал человек

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В результате атаки БПЛА возникли возгорания, заявил Бабушкин
В результате атаки БПЛА возникли возгорания, заявил Бабушкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Астраханской области человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Игорь Бабушкин.

«В ходе атаки пострадал один человек», — написал Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.

Обломки БПЛА вызвали возгорание на одном из объектов, но ситуация контролируемая. Специалисты экстренных служб работают над устранением последствий, заключил губернатор.

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В Астраханской области человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Игорь Бабушкин. «В ходе атаки пострадал один человек», — написал Бабушкин в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшего госпитализировали. Обломки БПЛА вызвали возгорание на одном из объектов, но ситуация контролируемая. Специалисты экстренных служб работают над устранением последствий, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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