Трамп озвучил темы ближайших переговоров с Путиным

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обсуждены вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями. Об этом рассказал глава Соединенных Штатов.
«Я думаю, мы будем говорить о территориях», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что также будет обсуждаться контроль над атомными электростанциями.
Американская администрация, по словам президента США, уже ведет разговоры с участниками украинского конфликта по теме «разделения активов». Трамп подчеркнул, что эти вопросы уже обсуждались обеими сторонами.
Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщает Reuters.
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