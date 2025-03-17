Трамп озвучил темы ближайших переговоров с Путиным

Трамп в разговоре с Путиным хочет прояснить вопросы контроля территорий и АЭС
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Путин обсудит с Трампом контроль над АЭС
Путин обсудит с Трампом контроль над АЭС Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обсуждены вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями. Об этом рассказал глава Соединенных Штатов.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что также будет обсуждаться контроль над атомными электростанциями. 

Американская администрация, по словам президента США, уже ведет разговоры с участниками украинского конфликта по теме «разделения активов». Трамп подчеркнул, что эти вопросы уже обсуждались обеими сторонами.

Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщает Reuters.

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На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обсуждены вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями. Об этом рассказал глава Соединенных Штатов. «Я думаю, мы будем говорить о территориях», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что также будет обсуждаться контроль над атомными электростанциями.  Американская администрация, по словам президента США, уже ведет разговоры с участниками украинского конфликта по теме «разделения активов». Трамп подчеркнул, что эти вопросы уже обсуждались обеими сторонами. Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщает Reuters.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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