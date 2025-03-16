16 марта 2025
15 марта 2025

В ХМАО автобус насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водитель автобуса сбил на смерть пешехода
В ХМАО водитель автобуса сбил на смерть пешехода Фото:

На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил 64-летнего пешехода. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

«16 марта около 22:00 на 189 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ 35-летний водитель „ПАЗ“, допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 64-летний мужчина, погиб», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Северной мужчина был сбит на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что пешеход от удара отлетел на несколько метров, встал, но снова упал на дорогу.

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На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил 64-летнего пешехода. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры. «16 марта около 22:00 на 189 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ 35-летний водитель „ПАЗ“, допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 64-летний мужчина, погиб», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Северной мужчина был сбит на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что пешеход от удара отлетел на несколько метров, встал, но снова упал на дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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