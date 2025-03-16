В ХМАО автобус насмерть сбил пенсионера

На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил 64-летнего пешехода. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
«16 марта около 22:00 на 189 км автодороги „Сургут-Нижневартовск“ 35-летний водитель „ПАЗ“, допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 64-летний мужчина, погиб», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Северной мужчина был сбит на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что пешеход от удара отлетел на несколько метров, встал, но снова упал на дорогу.
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