В Курской области российские военные обнаружили оружие НАТО, оставленное украинскими войсками в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное. Об этом сообщил начальник штаба батальона мотострелков группировки войск «Север» с позывным Восток.
«Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил ТАСС начальник штаба Восток. Он уточнил, что среди найденного оружия есть пулеметы и гранатометы из Чехии, Швеции и Сингапура, а также американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
По словам российского военного, причиной оставления дорогостоящего вооружения является его тяжелый вес, который затрудняет быстрое отступление. «Оно все тяжелое, все это просто бросают и убегают. Жизнь-то одна, жить всем хочется», — объяснил начальник штаба.
ВС РФ освободили Косицы и Черкасское Поречное 9 марта. Российские военные почти освободили Курскую область от присутствия ВСУ.
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