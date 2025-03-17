Военные РФ нашли брошенное ВСУ под Курском оружие НАТО

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ВСУ бросили оружие НАТО в Косице и Черкасском Поречном, вооружение нашли российские военные
ВСУ бросили оружие НАТО в Косице и Черкасском Поречном, вооружение нашли российские военные Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курской области российские военные обнаружили оружие НАТО, оставленное украинскими войсками в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное. Об этом сообщил начальник штаба батальона мотострелков группировки войск «Север» с позывным Восток.

«Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил ТАСС начальник штаба Восток. Он уточнил, что среди найденного оружия есть пулеметы и гранатометы из Чехии, Швеции и Сингапура, а также американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. 

По словам российского военного, причиной оставления дорогостоящего вооружения является его тяжелый вес, который затрудняет быстрое отступление. «Оно все тяжелое, все это просто бросают и убегают. Жизнь-то одна, жить всем хочется», — объяснил начальник штаба.

ВС РФ освободили Косицы и Черкасское Поречное 9 марта. Российские военные почти освободили Курскую область от присутствия ВСУ.

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В Курской области российские военные обнаружили оружие НАТО, оставленное украинскими войсками в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное. Об этом сообщил начальник штаба батальона мотострелков группировки войск «Север» с позывным Восток. «Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил ТАСС начальник штаба Восток. Он уточнил, что среди найденного оружия есть пулеметы и гранатометы из Чехии, Швеции и Сингапура, а также американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.  По словам российского военного, причиной оставления дорогостоящего вооружения является его тяжелый вес, который затрудняет быстрое отступление. «Оно все тяжелое, все это просто бросают и убегают. Жизнь-то одна, жить всем хочется», — объяснил начальник штаба. ВС РФ освободили Косицы и Черкасское Поречное 9 марта. Российские военные почти освободили Курскую область от присутствия ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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