Во время отступления из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области подразделения Вооруженных сил Украины оставили после себя оружие производства НАТО. Об этом сообщил начальник штаба батальона мотострелков группировки войск «Север» с позывным Восток.
Украина уже почти полностью вывела свои войска с территории России. В некоторых районах отступление было организованным, на других участках происходило хаотично. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
ВСУ побросали вооружение от НАТО
В освобожденных населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное найдено оружие НАТО, оставленное украинскими войсками. По словам военного с позывным Восток, ВСУ оставили пулеметы и гранатометы производства Чехии, Швеции и Сингапура, а также американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его мнению, причина оставления дорогостоящего вооружения заключается в его тяжелом весе, что затрудняет эвакуацию в условиях отступления.
Украина вывела свои войска из-под Курска
Российские военные прорвали оборонительные рубежи Вооруженных Сил Украины в Курской области, что привело к почти полному отводу украинских войск с территории России. По данным The New York Times, отступление где-то было хаотичным, где-то организованным.
Иностранные наемники отстреливают отступающих военных
Иностранные наемники, находящиеся в приграничной зоне Курской области, препятствуют отступлению украинских военнослужащих, открывая огонь по тем, кто пытается уйти с поля боя. Об этом заявил военнопленный из числа Вооруженных сил Украины (ВСУ), Назар Валеченко, который был захвачен в этом районе российскими войсками.
Атака по российским регионам
Атака по территориям РФ
За прошедшую ночь, 17 марта, системами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника, атаковавших различные регионы России, сообщили в Минобороны РФ.
Среди перехваченных беспилотников 13 были уничтожены над территорией Астраханской области, три над Республикой Калмыкия, два над Брянской и Краснодарским краем. Также по одному БПЛА были ликвидированы над Волгоградской и Ростовской областями.
БПЛА в Ростовской области
Ночью в Тарасовском и Чертковском районах была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
БПЛА в Тамбовской области
В воскресенье, 16 марта, в 19:56 по мск, была объявлена опасность атаки БПЛА в Тамбовской области. Она продлилась почти девять часов. Опасность атаки миновала утром, говорится в приложении МЧС РФ.
Атака по Астраханской области
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей ночью в Астраханской области, получил ранения один человек. Губернатор региона Игорь Бабушкин в своем telegram-канале сообщил, что среди объектов, на которые были направлены дроны, находились объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Сотрудники были эвакуированы заранее. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны функционировали в нормальном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание.
Донецкое направление
ВС РФ наращивают присутствие в регионе
По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские военные силы наращивают свое присутствие на курахово-угледарском направлении. Бои идут на подступах к населенному пункту Богатырь. Также ВС РФ укрепляют свои позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях.
ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков
Вооруженные силы Украины перебросили на южнодонецкое направление группу женщин-военных. Замечены военнослужащие были в окрестностях Константинополя, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Уточняется, что женщины принимают участие в боях в качестве штурмовиков.
Охота на сочувствующих РФ в Харьковской области
Администрация Харьковской располагает данными о нарушениях прав человека в Купянске, где ВСУ охотились на мирных жителей, сочувствующих России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка администрации области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее словам, людей, что сочувствовали РФ, находили и увозили в неизвестном направлении. «Купянская резня стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы над мирными жителями Харьковской области», — сказала Колесник-Лавинская РИА «Новости».
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