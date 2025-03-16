Российские войска прорвали позиции ВСУ в Курской области и заставили Украину почти полностью вывести свои войска с территории России. Об этом рассказала американская газета The New York Times.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — сообщает газета.
По данным газеты, в разгар наступательных действий ВСУ удерживали контроль над приблизительно 1295 квадратными километрами российской территории. Однако к воскресенью они смогли сохранить под своим контролем всего около 77 квадратных километров вдоль российско-украинской границы.
Наступление ВСУ в Курской области началось прошлым летом. Однако уже в конце февраля украинские войска начали готовиться к отступлению. Отвод войск серьезно ослабил позиции Украины, подвергнув критике командование ВСУ за непродуманность и расточительство ресурсов.
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