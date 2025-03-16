В челябинском городе на карантин закрыли школы

В Кыштыме Челябинской области на карантин из-за ОРВИ полностью закрыли две школы. Об этом сообщила Лариса Козлова, и. о. начальника управления по делам образования округа.
«В Кыштыме на карантин в связи с высокой заболеваемостью учеников острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) полностью закрыты две школы. Это начальная школа № 2 и основная школа № 11», — сообщила Козлова, пишет издание «Кыштымский рабочий».
К занятиям ребята в этих школах вернутся 19 марта. Также из-за ОРВИ закрыты шесть отдельных классов в первой, третьей и тринадцатой школах.
В челябинском Роспотребнадзоре ранее раскрыли, каким типом гриппа южноуральцы заболевают чаще всего в этом сезоне. 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов, отметили в ведомстве.
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