16 марта 2025

В челябинском городе на карантин закрыли школы

В Кыштыме из-за ОРВИ закрыли две школы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На карантин полностью закрыты две школы (архивное фото)
На карантин полностью закрыты две школы (архивное фото) Фото:

В Кыштыме Челябинской области на карантин из-за ОРВИ полностью закрыли две школы. Об этом сообщила Лариса Козлова, и. о. начальника управления по делам образования округа.

«В Кыштыме на карантин в связи с высокой заболеваемостью учеников острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) полностью закрыты две школы. Это начальная школа № 2 и основная школа № 11», — сообщила Козлова, пишет издание «Кыштымский рабочий».

К занятиям ребята в этих школах вернутся 19 марта. Также из-за ОРВИ закрыты шесть отдельных классов в первой, третьей и тринадцатой школах.

В челябинском Роспотребнадзоре ранее раскрыли, каким типом гриппа южноуральцы заболевают чаще всего в этом сезоне. 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов, отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кыштыме Челябинской области на карантин из-за ОРВИ полностью закрыли две школы. Об этом сообщила Лариса Козлова, и. о. начальника управления по делам образования округа. «В Кыштыме на карантин в связи с высокой заболеваемостью учеников острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) полностью закрыты две школы. Это начальная школа № 2 и основная школа № 11», — сообщила Козлова, пишет издание «Кыштымский рабочий». К занятиям ребята в этих школах вернутся 19 марта. Также из-за ОРВИ закрыты шесть отдельных классов в первой, третьей и тринадцатой школах. В челябинском Роспотребнадзоре ранее раскрыли, каким типом гриппа южноуральцы заболевают чаще всего в этом сезоне. 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...