Колумбийские наемники сбежали от ВСУ в Курской области

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Отряд колумбийских наемников ВСУ понес значительные потери
Отряд колумбийских наемников ВСУ понес значительные потери Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Наемники из Колумбии в рядах ВСУ отказались участвовать в боевых действиях под артиллерийским огнем российских войск. Об этом рассказали в силовых структурах России.

«Колумбийцы отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь ВС РФ», — передает слова представителей силовых структур ТАСС. Там добавили, что командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников, предположительно колумбийцев, в лесной массив юго-западнее Гоголевки в Курской области. Наемники, понеся потери, сбежали в направлении Юнаковки.

Ранее сообщалось, что во время отступления из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области подразделения Вооруженных сил Украины оставили после себя оружие производства НАТО. Карта боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU. 

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Наемники из Колумбии в рядах ВСУ отказались участвовать в боевых действиях под артиллерийским огнем российских войск. Об этом рассказали в силовых структурах России. «Колумбийцы отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь ВС РФ», — передает слова представителей силовых структур ТАСС. Там добавили, что командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников, предположительно колумбийцев, в лесной массив юго-западнее Гоголевки в Курской области. Наемники, понеся потери, сбежали в направлении Юнаковки. Ранее сообщалось, что во время отступления из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области подразделения Вооруженных сил Украины оставили после себя оружие производства НАТО. Карта боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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