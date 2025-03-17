Наемники из Колумбии в рядах ВСУ отказались участвовать в боевых действиях под артиллерийским огнем российских войск. Об этом рассказали в силовых структурах России.
«Колумбийцы отказались участвовать в боевых действиях, попав под артиллерийский огонь ВС РФ», — передает слова представителей силовых структур ТАСС. Там добавили, что командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников, предположительно колумбийцев, в лесной массив юго-западнее Гоголевки в Курской области. Наемники, понеся потери, сбежали в направлении Юнаковки.
Ранее сообщалось, что во время отступления из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области подразделения Вооруженных сил Украины оставили после себя оружие производства НАТО. Карта боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
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