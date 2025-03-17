На должность главы телеканала в Шурышкарском районе ЯНАО планируют назначить Александра Бедишова. Ранее он работал на Ямале и в ХМАО, в том числе и в СМИ, был учителем ОБЖ, в последнее время проживал в Калмыкии, рассказал он URA.RU.
«Для начала хотелось бы посмотреть на состав, сколько там корреспондентов, какие проблемы есть в организации. Наверняка есть проблемы с кадрами. И эту проблему хочется решить, воспитаем своих. Ну и большие планы по актуальной повестке, нужно решить, как отрабатывать будем», — рассказал в личной беседе с журналистом агентства Александр Бедишов.
Журналист женат, у него двое детей. Общий стаж в СМИ около пятнадцати лет. Ранее, он работал корреспондентом в Калмыкии, пресс-секретарем главы Кондинского района в ХМАО, преподавателем ОБЖ в школе, заместителем главного редактора в Белоярском районе (ХМАО), заместителем директора «РИА-Калмыкия» на одном из телеканалов холдинга, в министерстве по дорожному хозяйству в Калмыкии специалистом по связям с общественностью и в администрации Элисты начальником отдела.
На новом месте работы в ТРВ «Мужи» Бедишову предложили зарплату в 150 тысяч рублей. Бывший директор районного ТВ сейчас работает в департаменте экономики ЯНАО.
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