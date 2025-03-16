Пермские эсеры наказали члена избиркома, предавшего партию

«Справедливая Россия» отозвала члена ТИК Чусовского округа от партии Сергея Ахметшина. Ахметшин, который представляя партию в избирательной комиссии и возглавлял местное отделение эсеров, в 2024 году выдвинулся на выборы в местную думу от «Единой России». Решение крайизбиркома есть в распоряжении URA.RU.
«Мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена ТИК Чусовского округа утверждено решением совета реготделения партии „Справедливая Россия“ от 10.02.2025 года. Комиссия постановляет: досрочно прекратить полномочия члена ТИК с правом решающего голоса Ахметшина Сергея Юрьевича, 1988 года рождения», — говорится в решении.
Предприниматель Сергей Ахметшин возглавлял чусовское отделение СР. В мае 2024 года он написал заявление о вступлении в «Единую Россию», принял участие в праймериз, а потом и в выборах в думу. Он оставался предствителем СР в ТИК Чусового, по сути, будучи членом другой партии.
Руководитель реготделения СР Вероника Куликова, комментируя позицию партии, пояснила, что процесс ротации представителей эсеров в избиркомах носит массовый характер. «Существует негласное правило, согласно которому в состав избирательных комиссий назначаются преимущественно члены партии. В „Справедливой России“ несколько тысяч активных партийцев в территориях Пермского края. Поэтому лица, по тем или иным причинам прекратившие членство в партии и утратившие с ней связь, выводятся из составов ТИК при очередных ротациях, как это произошло в Чусовом», — отметила она. Вместо Ахметшина партию в ТИК будет представлять бывший поселковый депутат и заведующая детским садом Ирина Башкатова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!