16 марта 2025

Пермские эсеры наказали члена избиркома, предавшего партию

© Служба новостей «URA.RU»
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Справедливороссов в ТИК представлял член ЕР
Справедливороссов в ТИК представлял член ЕР Фото:

«Справедливая Россия» отозвала члена ТИК Чусовского округа от партии Сергея Ахметшина. Ахметшин, который представляя партию в избирательной комиссии и возглавлял местное отделение эсеров, в 2024 году выдвинулся на выборы в местную думу от «Единой России». Решение крайизбиркома есть в распоряжении URA.RU.

«Мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена ТИК Чусовского округа утверждено решением совета реготделения партии „Справедливая Россия“ от 10.02.2025 года. Комиссия постановляет: досрочно прекратить полномочия члена ТИК с правом решающего голоса Ахметшина Сергея Юрьевича, 1988 года рождения», — говорится в решении.

Предприниматель Сергей Ахметшин возглавлял чусовское отделение СР. В мае 2024 года он написал заявление о вступлении в «Единую Россию», принял участие в праймериз, а потом и в выборах в думу. Он оставался предствителем СР в ТИК Чусового, по сути, будучи членом другой партии.

Руководитель реготделения СР Вероника Куликова, комментируя позицию партии, пояснила, что процесс ротации представителей эсеров в избиркомах носит массовый характер. «Существует негласное правило, согласно которому в состав избирательных комиссий назначаются преимущественно члены партии. В „Справедливой России“ несколько тысяч активных партийцев в территориях Пермского края. Поэтому лица, по тем или иным причинам прекратившие членство в партии и утратившие с ней связь, выводятся из составов ТИК при очередных ротациях, как это произошло в Чусовом», — отметила она. Вместо Ахметшина партию в ТИК будет представлять бывший поселковый депутат и заведующая детским садом Ирина Башкатова.

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«Справедливая Россия» отозвала члена ТИК Чусовского округа от партии Сергея Ахметшина. Ахметшин, который представляя партию в избирательной комиссии и возглавлял местное отделение эсеров, в 2024 году выдвинулся на выборы в местную думу от «Единой России». Решение крайизбиркома есть в распоряжении URA.RU. «Мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена ТИК Чусовского округа утверждено решением совета реготделения партии „Справедливая Россия“ от 10.02.2025 года. Комиссия постановляет: досрочно прекратить полномочия члена ТИК с правом решающего голоса Ахметшина Сергея Юрьевича, 1988 года рождения», — говорится в решении. Предприниматель Сергей Ахметшин возглавлял чусовское отделение СР. В мае 2024 года он написал заявление о вступлении в «Единую Россию», принял участие в праймериз, а потом и в выборах в думу. Он оставался предствителем СР в ТИК Чусового, по сути, будучи членом другой партии. Руководитель реготделения СР Вероника Куликова, комментируя позицию партии, пояснила, что процесс ротации представителей эсеров в избиркомах носит массовый характер. «Существует негласное правило, согласно которому в состав избирательных комиссий назначаются преимущественно члены партии. В „Справедливой России“ несколько тысяч активных партийцев в территориях Пермского края. Поэтому лица, по тем или иным причинам прекратившие членство в партии и утратившие с ней связь, выводятся из составов ТИК при очередных ротациях, как это произошло в Чусовом», — отметила она. Вместо Ахметшина партию в ТИК будет представлять бывший поселковый депутат и заведующая детским садом Ирина Башкатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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