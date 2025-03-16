16 марта 2025
15 марта 2025

МЧС предупредило об аномальном ледоходе на реках ХМАО

В ХМАО из-за теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек
В ХМАО из-за теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек Фото:

В ХМАО из-за аномально теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек. Для предотвращения заторов льда и паводковых угроз задействованы 45 гидрологических постов и ледовзрывная команда «Центроспас-Югория», готовая к подрыву льда на опасных участках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Ежесуточно ситуацию мониторят оперативные группы и диспетчерские службы. В случае необходимости будут проведены превентивные взрывные работы», — сообщили в МЧС. Для ликвидации ЧС привлечены больше 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. Точные прогнозы по датам вскрытия рек и уровню воды ожидаются в первой декаде апреля.

Ранее URA.RU писало, что власти уже начали подготовку к паводкам. Так, власти Ханты-Мансийского района планируют отремонтировать несколько дамб перед сезоном паводков, чтобы уберечь сельские поселения от затоплений.

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В ХМАО из-за аномально теплой весны прогнозируют раннее вскрытие рек. Для предотвращения заторов льда и паводковых угроз задействованы 45 гидрологических постов и ледовзрывная команда «Центроспас-Югория», готовая к подрыву льда на опасных участках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Ежесуточно ситуацию мониторят оперативные группы и диспетчерские службы. В случае необходимости будут проведены превентивные взрывные работы», — сообщили в МЧС. Для ликвидации ЧС привлечены больше 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. Точные прогнозы по датам вскрытия рек и уровню воды ожидаются в первой декаде апреля. Ранее URA.RU писало, что власти уже начали подготовку к паводкам. Так, власти Ханты-Мансийского района планируют отремонтировать несколько дамб перед сезоном паводков, чтобы уберечь сельские поселения от затоплений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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