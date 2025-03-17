Работаем в огороде и не принимаем подарки: что можно и нельзя делать 18 марта

В православных храмах 18 марта вспоминают о мученике Кононе Градаре. В народе же в этот день празднуют Конона Огродника — праздник, который за многовековую историю оброс своими приметами и традициями. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Традиции на Конона Огородника 18 марта
В народе праздник Конон Огородник прочно ассоциировался с земледелием. Во-первых, при жизни мученник Конон Градарь занимался возделыванием огородов. А во-вторых, праздник приходился как раз на время, когда приходила пора замачивать семена для высадки.
Поэтому крестьяне начинали вовсю готовиться к началу работы в земле. В день Конона Огородника было принято начинать убирать грядки и копать огород, а также подготавливать семена. Существовала даже поговорка: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез».
Лежавший снег не смущал крестьян в праздник. Считалось, что возделывать огород нужно даже в плохую погоду, так как это поможет вырастить богатый урожай.
Что можно и нельзя делать на Конона Огородника 18 марта
На праздник принято начинать подготовку огорода к работам. Для того, чтобы в этом году почва оказалась плодородной, люли уже 18 марта вспахивали грядки и вносили удобрения. Также на Конона Огородника в саду принято чинить парники и теплицы, а в доме ухаживать за комнатными растениями.
А вот лениться 18 марта считалось плохой идеей: считалось, что лень и сон до обеда в праздник могли привести к болезням и неудачам. Работать с деревом тоже не рекомендовалось, ведь древесина в этот день могла принести несчастья. Подарки от незнакомцев 18 марта лучше не принимать, чтобы не забрать вместе с презентом негативную энергетику.
Приметы на Конона Огородника 18 марта
По погоде на праздник люди определяли, чего ждать от весны и лета. Например, солнечная погода намекала на то, что с июня по август града можно не бояться. Подснежники в лесу, а также прилет трясогузок, указывали на приближение тепла.
А вот появление мышей считалось дурным знаком. Если в доме пробежала мышка, значит, на полях в этом году будет неурожай.
История праздника
Святой мученик Конон жил в городе Мандоне в III веке. Всю жизнь он занимался земледелием, славился своей добротой и простосердечием. За свою веру в Христа мученик поплатился во время правления императора Декии. Когда Конона привели в суд, он честно признался в вере. Мучители истязали святого, но до последнего вздоха он не отказался от Христа.
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