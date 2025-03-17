ФАС установит круглогодичную скидку для детей от 10 лет в поездах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) введет круглогодичную скидку на проезд для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования. Соответствующие проекты приказов служба разработала по поручению правительства страны.
«ФАС установит круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования», — сообщила пресс-служба ведомства. Информацию об этом представители ФАС разместили в своем telegram-канале.
Скидка будет предоставляться всем пассажирам в указанной возрастной категории независимо от формы обучения, что исключает необходимость предъявления справки из учебного заведения. При посадке в поезд достаточно будет иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт.
Скидка будет действовать при покупке билетов в плацкартных и общих вагонах, что значительно повысит мобильность детей и подростков внутри страны. Данная инициатива должна помощь решить задачи по поддержке семей, обеспечивая доступность путешествий для молодежи.
Ранее данная льгота была доступна лишь в интервале между сентябрем и маем и предназначалась исключительно для детей, получающих очное образование. Тем не менее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении постоянной 50% скидки на приобретение билетов на дальние железнодорожные поездки для детей в возрастной категории от 10 до 18 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.