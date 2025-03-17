ФАС установит круглогодичную скидку для детей от 10 лет в поездах

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В России установят круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования
В России установят круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) введет круглогодичную скидку на проезд для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования. Соответствующие проекты приказов служба разработала по поручению правительства страны. 

«ФАС установит круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования», — сообщила пресс-служба ведомства. Информацию об этом представители ФАС разместили в своем telegram-канале.

Скидка будет предоставляться всем пассажирам в указанной возрастной категории независимо от формы обучения, что исключает необходимость предъявления справки из учебного заведения. При посадке в поезд достаточно будет иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт.

Скидка будет действовать при покупке билетов в плацкартных и общих вагонах, что значительно повысит мобильность детей и подростков внутри страны. Данная инициатива должна помощь решить задачи по поддержке семей, обеспечивая доступность путешествий для молодежи.

Ранее данная льгота была доступна лишь в интервале между сентябрем и маем и предназначалась исключительно для детей, получающих очное образование. Тем не менее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении постоянной 50% скидки на приобретение билетов на дальние железнодорожные поездки для детей в возрастной категории от 10 до 18 лет.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) введет круглогодичную скидку на проезд для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования. Соответствующие проекты приказов служба разработала по поручению правительства страны.  «ФАС установит круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования», — сообщила пресс-служба ведомства. Информацию об этом представители ФАС разместили в своем telegram-канале. Скидка будет предоставляться всем пассажирам в указанной возрастной категории независимо от формы обучения, что исключает необходимость предъявления справки из учебного заведения. При посадке в поезд достаточно будет иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт. Скидка будет действовать при покупке билетов в плацкартных и общих вагонах, что значительно повысит мобильность детей и подростков внутри страны. Данная инициатива должна помощь решить задачи по поддержке семей, обеспечивая доступность путешествий для молодежи. Ранее данная льгота была доступна лишь в интервале между сентябрем и маем и предназначалась исключительно для детей, получающих очное образование. Тем не менее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении постоянной 50% скидки на приобретение билетов на дальние железнодорожные поездки для детей в возрастной категории от 10 до 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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