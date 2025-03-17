США попросили Венгрию не возражать продлению санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио звонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, чтобы предотвратить блокировку санкционной программы Европейского Союза в отношении России со стороны Будапешта. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники.
«Рубио позвонил Сийярто и призвал его не срывать санкционную программу блока», — передает слова источников издание Politico. Там добавили, что это вмешательство убедило Будапешт отказаться от своего намерения наложить вето и позволило сохранить заморозку российских активов, а также продолжение торгового эмбарго.
Ранее Венгрия обещала заблокировать продление санкций. Однако затем она согласилась на ввод ограничений против России после того, как из списка санкционированных были исключены четыре человека.
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