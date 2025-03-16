Экс-начальник пермского главка МВД Щеглов займет должность в правительстве края

Бывший начальник ГУ МВД по пермскому краю Александр Щеглов перейдет на работу в администрация губернатора региона. Он займет кресло замглавы администрации.
«Щеглов займет должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Он будет отвечать за контроль реализации муниципальными образованиями нацпроектов», — сообщает telegram-канал газеты «Звезда». Источники URA.RU в политэлитах информацию о предстоящем назначении подтвердили.
Щеглов возглавлял пермское управление МВД РФ с 2020 года. В 2024 году он отказался от перевода в другой регион, чем вызвал внеплановую инспекторскую проверку из центрального аппарата. В течение месяца ревизоры проверяли работу управления и выявили массу нарушений. После этого Щеглов подал рапорт о выходе на пенсию.
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