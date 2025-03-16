16 марта 2025

Экс-начальник пермского главка МВД Щеглов займет должность в правительстве края

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Щеглов после отставки будет работать в администрации губернатора Прикамья
Александр Щеглов после отставки будет работать в администрации губернатора Прикамья Фото:

Бывший начальник ГУ МВД по пермскому краю Александр Щеглов перейдет на работу в администрация губернатора региона. Он займет кресло замглавы администрации.

«Щеглов займет должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Он будет отвечать за контроль реализации муниципальными образованиями нацпроектов», — сообщает telegram-канал газеты «Звезда». Источники URA.RU в политэлитах информацию о предстоящем назначении подтвердили.

Щеглов возглавлял пермское управление МВД РФ с 2020 года. В 2024 году он отказался от перевода в другой регион, чем вызвал внеплановую инспекторскую проверку из центрального аппарата. В течение месяца ревизоры проверяли работу управления и выявили массу нарушений. После этого Щеглов подал рапорт о выходе на пенсию.

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Бывший начальник ГУ МВД по пермскому краю Александр Щеглов перейдет на работу в администрация губернатора региона. Он займет кресло замглавы администрации. «Щеглов займет должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Он будет отвечать за контроль реализации муниципальными образованиями нацпроектов», — сообщает telegram-канал газеты «Звезда». Источники URA.RU в политэлитах информацию о предстоящем назначении подтвердили. Щеглов возглавлял пермское управление МВД РФ с 2020 года. В 2024 году он отказался от перевода в другой регион, чем вызвал внеплановую инспекторскую проверку из центрального аппарата. В течение месяца ревизоры проверяли работу управления и выявили массу нарушений. После этого Щеглов подал рапорт о выходе на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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