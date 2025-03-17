Для семей погибших участников на СВО хотят изменить сроки вступления в наследство

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который позволит наследникам погибших участников специальной военной операции (СВО) восстанавливать сроки для принятия наследства внесудебным порядком. Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов в январе и касается изменений в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ».
По текущему законодательству, наследство необходимо принять в течение шести месяцев после смерти. Однако бывает, что документы, извещающие о военного, участника СВО, приходят гораздо позже данного срока. «Вышеизложенные обстоятельства приводят к пропуску наследниками погибших участников специальной военной операции сроков принятия наследства. В таких случаях они вынуждены обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства, что связано с временными и материальными затратами», — говорится в пояснительной записке.
Документ предусматривает возможность внесудебного восстановления срока принятия наследства для упрощения процесса. Это позволит наследникам избежать дополнительных расходов.
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