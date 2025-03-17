ФАС предложила крупным магазинам снизить цены на продукты первой необходимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила крупным торговым сетям, таким как «Лента», «Монетка», Метро, «ВкуссВилл» и другим ограничить наценки на социально-значимые товары и продукты. Это не первый раз, когда служба выступает с соответствующим предложением к этим магазинам.
«ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти добровольные обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», — отмечается в telegram-канале ФАС.
Представители ФАС выразили мнение, что участие в инициативе будет способствовать большей социальной ответственности сетей. В случае присоединения к инициативе, торговые сети должны будут предоставить ведомству информацию о товарных позициях, по которым будут взяты обязательства по ограничению наценок. Кроме того, ФАС обратилась к отраслевым ассоциациям АКОРТ и АКИТ с предложением помочь в проработке данного вопроса с торговыми сетями, которые еще не вступили в данную инициативу.
Недавно сообщалось также, что в России снизили цены на жизненно-необходимые лекарства. Среди них — препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза. Об этом информировали в ФАС.
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