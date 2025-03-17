Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кетовской администрации (Курганская область). Мероприятия были проведены в кабинете и автомобиле первого замглавы округа. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к местным чиновникам.
«Утром прошли обыски у первого заместителя главы округа Бабкина. Силовики искали и изымали документы в кабинете и автомобиле чиновника», — рассказали источники. После этого мужчина был увезен, якобы на допрос.
Ранее URA.RU сообщало, что Бабкин был уволен с должности. Об этом известило правительство Курганской области, добавив, что работают следственные органы.
Редакция обратилась за разъяснениями в следственное управление СК РФ по Курганской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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