Силовики провели обыски в кабинете и машине замглавы Кетовского округа Бабкина. Инсайд

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Николай Бабкин был задержан силовиками
Николай Бабкин был задержан силовиками Фото:
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Аресты курганских чиновников

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кетовской администрации (Курганская область). Мероприятия были проведены в кабинете и автомобиле первого замглавы округа. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к местным чиновникам.

«Утром прошли обыски у первого заместителя главы округа Бабкина. Силовики искали и изымали документы в кабинете и автомобиле чиновника», — рассказали источники. После этого мужчина был увезен, якобы на допрос.

Ранее URA.RU сообщало, что Бабкин был уволен с должности. Об этом известило правительство Курганской области, добавив, что работают следственные органы.

Редакция обратилась за разъяснениями в следственное управление СК РФ по Курганской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кетовской администрации (Курганская область). Мероприятия были проведены в кабинете и автомобиле первого замглавы округа. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к местным чиновникам. «Утром прошли обыски у первого заместителя главы округа Бабкина. Силовики искали и изымали документы в кабинете и автомобиле чиновника», — рассказали источники. После этого мужчина был увезен, якобы на допрос. Ранее URA.RU сообщало, что Бабкин был уволен с должности. Об этом известило правительство Курганской области, добавив, что работают следственные органы. Редакция обратилась за разъяснениями в следственное управление СК РФ по Курганской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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