В Пермском крае резко взлетели цены на картофель и помидоры

За месяц картофель в Прикамье подорожал на 10%, помидоры — на 8,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Подорожала также большая часть фруктов и цитрусовых
Подорожала также большая часть фруктов и цитрусовых Фото:

В Пермском крае за месяц резко подорожал картофель и помидоры. Такие данные содержатся в докладе Пермьстата об индексах цен в феврале.

«Опережающими темпами дорожали продукты. Картофель подорожал на 10,09%, помидоры — на 8,48%, лук репчатый — на 7, 42%», — сообщает Пермьстат.

Большая часть фруктов и цитрусовых также подорожала. Исключением стали яблоки, лимоны и апельсины, которые подешевели в пределах 2,6-4,3%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на бананы. Стоимость килограмма нефасованных бананов выросла на 13%. А стоимость молока в Пермском крае выросла за год почти на 30%.

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В Пермском крае за месяц резко подорожал картофель и помидоры. Такие данные содержатся в докладе Пермьстата об индексах цен в феврале. «Опережающими темпами дорожали продукты. Картофель подорожал на 10,09%, помидоры — на 8,48%, лук репчатый — на 7, 42%», — сообщает Пермьстат. Большая часть фруктов и цитрусовых также подорожала. Исключением стали яблоки, лимоны и апельсины, которые подешевели в пределах 2,6-4,3%. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на бананы. Стоимость килограмма нефасованных бананов выросла на 13%. А стоимость молока в Пермском крае выросла за год почти на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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