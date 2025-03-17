В Пермском крае резко взлетели цены на картофель и помидоры

Подорожала также большая часть фруктов и цитрусовых
В Пермском крае за месяц резко подорожал картофель и помидоры. Такие данные содержатся в докладе Пермьстата об индексах цен в феврале.
«Опережающими темпами дорожали продукты. Картофель подорожал на 10,09%, помидоры — на 8,48%, лук репчатый — на 7, 42%», — сообщает Пермьстат.
Большая часть фруктов и цитрусовых также подорожала. Исключением стали яблоки, лимоны и апельсины, которые подешевели в пределах 2,6-4,3%.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на бананы. Стоимость килограмма нефасованных бананов выросла на 13%. А стоимость молока в Пермском крае выросла за год почти на 30%.
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