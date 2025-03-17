Песков назвал дату переговоров Путина и Трампа

В Кремле подтвердили, что российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп проведут 18 марта еще один разговор. Эти данные уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
До этого Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным по телефону. Он пояснил, что основной темой разговора станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта.
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