Песков назвал дату переговоров Путина и Трампа

Песков подтвердил, что разговор Трампа и Путина состоится 18 марта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый разговор Трампа и Путина состоится 18 марта
Новый разговор Трампа и Путина состоится 18 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле подтвердили, что российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп проведут 18 марта еще один разговор. Эти данные уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

До этого Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным по телефону. Он пояснил, что основной темой разговора станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта. 

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В Кремле подтвердили, что российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп проведут 18 марта еще один разговор. Эти данные уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.  «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил Песков в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным по телефону. Он пояснил, что основной темой разговора станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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