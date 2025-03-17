Трамп анонсировал второй разговор с Путиным: что обсудят лидеры стран

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом он сообщил журналистам во время перелета из Флориды в Вашингтон. Что обсудят лидеры двух стран — в материале URA.RU.
Анонс новой беседы
Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером в ближайший вторник. Он уточнил, что в ходе разговора главы государств должны обсудить вопрос территорий в контексте конфликта на Украине и контроль над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — заявил Трамп.
Американский лидер подчеркнул важность предстоящего диалога с Путиным. Он отметил, что за последнее время было проделано «много работы», из-за чего сейчас «очень хорошие шансы» на завершение конфликта. «На выходных была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец [конфликту]. <...> я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — сказал Трамп журналистам.
США уже обсуждает со сторонами конфликта вопрос о «разделении активов». «Я думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — сказал американский лидер.
О чем политики говорили в первый раз
В феврале 2025 года состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась полтора часа. По словам американского лидера, диалог шел вокруг Украины и Ближнего Востока. Также политики обсудили вопросы энергетики, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы.
Во время беседы Трамп и Путин пришли к согласию о том, что переговоры между их делегациями начнутся незамедлительно. Они также договорились о развитии тесных взаимодействий, включая возможность организации взаимных визитов в обе страны. После этой беседы состоялось несколько встреч между делегациями США и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и в Стамбуле (Турция).
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