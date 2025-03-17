Доллар упал до 85 рублей. Скрин

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Доллар оценивается ниже 85 рублей
Доллар оценивается ниже 85 рублей Фото:

Стоимость доллара упала ниже 85 рублей. Об этом стало известно из данных Московской биржи.

Основную роль в укреплении рубля в начале года сыграла сезонность, поскольку первый квартал традиционно благоприятен для российской валюты благодаря высокому экспортному доходу и низким импортным расходам. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в это время наблюдается увеличение поступлений валюты из-за высоких цен на нефть и газ, а также снижение расходов на зарубежные поездки.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака добавил, что изменения в соотношении экспорта и импорта влияют на валютные потоки. Прогнозы аналитиков указывают, что рубль может продолжить укрепляться в первом квартале, однако ожидается, что весной курс доллара вернется к 100-102 рублям из-за недостатка валюты для покрытия отложенного спроса на импорт.

Курс доллара на 17 марта
Курс доллара на 17 марта
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Стоимость доллара упала ниже 85 рублей. Об этом стало известно из данных Московской биржи. Основную роль в укреплении рубля в начале года сыграла сезонность, поскольку первый квартал традиционно благоприятен для российской валюты благодаря высокому экспортному доходу и низким импортным расходам. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в это время наблюдается увеличение поступлений валюты из-за высоких цен на нефть и газ, а также снижение расходов на зарубежные поездки. Кандидат экономических наук Николай Кульбака добавил, что изменения в соотношении экспорта и импорта влияют на валютные потоки. Прогнозы аналитиков указывают, что рубль может продолжить укрепляться в первом квартале, однако ожидается, что весной курс доллара вернется к 100-102 рублям из-за недостатка валюты для покрытия отложенного спроса на импорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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