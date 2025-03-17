Стоимость доллара упала ниже 85 рублей. Об этом стало известно из данных Московской биржи.
Основную роль в укреплении рубля в начале года сыграла сезонность, поскольку первый квартал традиционно благоприятен для российской валюты благодаря высокому экспортному доходу и низким импортным расходам. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в это время наблюдается увеличение поступлений валюты из-за высоких цен на нефть и газ, а также снижение расходов на зарубежные поездки.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака добавил, что изменения в соотношении экспорта и импорта влияют на валютные потоки. Прогнозы аналитиков указывают, что рубль может продолжить укрепляться в первом квартале, однако ожидается, что весной курс доллара вернется к 100-102 рублям из-за недостатка валюты для покрытия отложенного спроса на импорт.
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