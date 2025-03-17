Павел Дуров подтвердил, что вернулся жить в Дубай

Основатель Telegram и VK Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай после задержки во Франции из-за следствия по деятельности мессенджера в стране. Об этом сообщил сам Дуров в своем telegram-канале.
«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции, из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. По его словам, следственные действия еще продолжаются, но он уже вернулся домой.
Также основатель мессенджеров поблагодарил судей за то, что они отпустили его на несколько недель в Дубай. Также он выразил благодарность адвокатам и командам мессенджера, которые работают над снятием претензий с Telegram.
Дурова задержали по прибытии во Францию в августе 2024 года. Его и его мессенджер Telegram обвинили в содействии контрабанде наркотиков, мошенничеству и отмыванию денег в стране.
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