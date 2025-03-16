Рестораторы представят на арктическом гастрофестивале блюда из знаменитой селедки из ХМАО

Югра станет участником традиционного гастрономического фестиваля «Вкус Арктики». Регион представит когалымский ресторан, который презентует аутентичные блюда со знаменитой сосьвинской селедкой.
«Югра станет участником традиционного гастрономического фестиваля „Вкус Арктики“. Югру представит команда ресторана „У Камелька“ из Когалыма», — сообщает инвестиционный портал ХМАО. Шеф-повар из автономного округа приготовит блюда региональной кухни. Участникам фестиваля презентуют ломоть с сосьвинской сельдью, олениной и томлёной брусникой и кашу «Юрсил», что с хантыйского языка переводится как «дружба».
Фестиваль пройдет в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Мурманске с 25 по 30 марта. Всего в нем примут участие более 15 предприятий питания из арктических регионов России.
Ранее URA.RU сообщало, что шеф-повар из ХМАО сразился в кулинарном поединке со звездными домохозяйками. Блюда Александра Югра оценивали Константин Ивлев и Ольга Картункова.
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