В челябинском селе аварийную школу вместо закрытия капитально отремонтируют

В Каслинском районе (Челябинская область) школу села Григорьевка капитально отремонтируют. Как URA.RU рассказали в пресс-службе администрации района, власти потратят на работы 2,73 млн рублей.
«С открытием нового финансового 2025 года ведется расчет проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта основного здания и здания спортивного зала григорьевской школы. Работы запланированы на лето 2025 года», — пояснили URA.RU в Каслях.
Как уточнили в управлении образования района, средства будут потрачены из местного бюджета. Дополнительно за 1,14 млн рублей власти подготовят проектно-сметную документацию для капремонта спортзала.
Параллельно в региональный минобр отправили письмо о выделении средств из областного бюджета на полный цикл работ по строительству новой школы на 80 мест. Запрошено финансирование в сумме 400 млн рублей. Деньги необходимы на подготовку проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы и стройку. В пресс-службе URA.RU ответ готовят.
О закрытии школы и отправке детей на дистанционное обучение власти района заявили 23 декабря 2024 года. Детей предполагалось возить в школу Тюбука. Однако через два дня на собрании с участием родителей от закрытия школы отказались. Занятия продолжились в одном из действующих зданий. Помещение для начальных классов дореволюционной постройки осталось закрытым.
Проблема возникла после того, как экспертиза признала здания аварийными. В школе Григорьевки занимаются местные дети и ребята, которых привозят из других населенных пунктов. Власти отметили, что учеников 39 человек. Местные жители сочли цифру заниженной, поскольку многих детей родители отдали в другие школы, опасаясь за безопасность.
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