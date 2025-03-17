Журналист и редактор из Ноябрьска выдвинулся на праймериз ЕР

Экс-главред «Кругозора» Валько подал документы на участие в праймериз в ЯНАО
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Журналист из Ноябрьска заявился на праймериз ЕР
Журналист из Ноябрьска заявился на праймериз ЕР Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Бывший главный редактор ноябрьского информационного агентства «Кругозор» подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Информация о регистрации Сергея Валько появилась на официальном сайте праймериз. 

«Настрой рабочий, а значит серьезный», — заявил Валько корреспонденту агентства.  В настоящее время Валько представляет «Единую Россию» в городской думе Ноябрьска.

Валько поделился планами работы в заксобрании в случае избрания. По словам депутата, в региональном парламенте он намерен представлять интересы не только ноябрян, но и всех жителей округа. Особое внимание  собеседник планирует уделить реализации Народной программы партии по улучшению жизни северян.

Ранее URA.RU сообщало, «Единая Россия» намерена обновить состав ноябрьских представителей в региональном парламенте. Оба действующих депутата — Виктор Гордиенко и Надежда Гудкова — выдвигаться не планируют.

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Бывший главный редактор ноябрьского информационного агентства «Кругозор» подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Информация о регистрации Сергея Валько появилась на официальном сайте праймериз.  «Настрой рабочий, а значит серьезный», — заявил Валько корреспонденту агентства.  В настоящее время Валько представляет «Единую Россию» в городской думе Ноябрьска. Валько поделился планами работы в заксобрании в случае избрания. По словам депутата, в региональном парламенте он намерен представлять интересы не только ноябрян, но и всех жителей округа. Особое внимание  собеседник планирует уделить реализации Народной программы партии по улучшению жизни северян. Ранее URA.RU сообщало, «Единая Россия» намерена обновить состав ноябрьских представителей в региональном парламенте. Оба действующих депутата — Виктор Гордиенко и Надежда Гудкова — выдвигаться не планируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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