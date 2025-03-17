Журналист и редактор из Ноябрьска выдвинулся на праймериз ЕР

Бывший главный редактор ноябрьского информационного агентства «Кругозор» подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Информация о регистрации Сергея Валько появилась на официальном сайте праймериз.
«Настрой рабочий, а значит серьезный», — заявил Валько корреспонденту агентства. В настоящее время Валько представляет «Единую Россию» в городской думе Ноябрьска.
Валько поделился планами работы в заксобрании в случае избрания. По словам депутата, в региональном парламенте он намерен представлять интересы не только ноябрян, но и всех жителей округа. Особое внимание собеседник планирует уделить реализации Народной программы партии по улучшению жизни северян.
Ранее URA.RU сообщало, «Единая Россия» намерена обновить состав ноябрьских представителей в региональном парламенте. Оба действующих депутата — Виктор Гордиенко и Надежда Гудкова — выдвигаться не планируют.
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