Мэрия Перми утвердит внешний вид десятков жилых домов

Власти Перми заказывают разработку колерных паспортов для 57 зданий. Они расположены в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Мотовилихинском районах.
«Разработка колерных паспортов в Перми. Заказчиком выступает департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Общая стоимость контрактов составляет 1,6 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Дома находятся на улицах Архитектора Свиязева, Восстания, Космонавта Беляева, Космонавта Леонова, Крисанова, Малкова, Мира, Пермской, Сибирской, 1905 года и 25-го Октября.
Подрядчик должен провести подготовительные работы, разработать предпроектные предложения и согласовать проект колерных паспортов. В том числе требуется проанализировать состояние фасадов, выполнить чертежи в цветовом решении, учесть размещение на домах рекламы и архитектурной подсветки.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия ввела колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. Изменения вступили в силу с 1 марта 2025 года.
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