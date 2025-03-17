Мэрия Перми утвердит внешний вид десятков жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Колерные паспорта разработают для 57 домов
Колерные паспорта разработают для 57 домов Фото:

Власти Перми заказывают разработку колерных паспортов для 57 зданий. Они расположены в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Мотовилихинском районах.

«Разработка колерных паспортов в Перми. Заказчиком выступает департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Общая стоимость контрактов составляет 1,6 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Дома находятся на улицах Архитектора Свиязева, Восстания, Космонавта Беляева, Космонавта Леонова, Крисанова, Малкова, Мира, Пермской, Сибирской, 1905 года и 25-го Октября.

Подрядчик должен провести подготовительные работы, разработать предпроектные предложения и согласовать проект колерных паспортов. В том числе требуется проанализировать состояние фасадов, выполнить чертежи в цветовом решении, учесть размещение на домах рекламы и архитектурной подсветки.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия ввела колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. Изменения вступили в силу с 1 марта 2025 года. 

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Власти Перми заказывают разработку колерных паспортов для 57 зданий. Они расположены в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Мотовилихинском районах. «Разработка колерных паспортов в Перми. Заказчиком выступает департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Общая стоимость контрактов составляет 1,6 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Дома находятся на улицах Архитектора Свиязева, Восстания, Космонавта Беляева, Космонавта Леонова, Крисанова, Малкова, Мира, Пермской, Сибирской, 1905 года и 25-го Октября. Подрядчик должен провести подготовительные работы, разработать предпроектные предложения и согласовать проект колерных паспортов. В том числе требуется проанализировать состояние фасадов, выполнить чертежи в цветовом решении, учесть размещение на домах рекламы и архитектурной подсветки. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия ввела колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. Изменения вступили в силу с 1 марта 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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