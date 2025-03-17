Челябинский губернатор Текслер обозначил зоны особого контроля паводка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил территории особого контроля за весенним подъемом воды. Возможности ответственных служб усилены, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«На особом контроле сегодня несколько районов на юге области: Нагайбакский, Агаповский, Брединский, Варненский, Троицкий и сам город Троицк. Также вся западная часть региона, где выпали значительные осадки, и Сосновский район», — заявил Текслер.
Также в зоне особого внимания региональные и муниципальные дороги, на части которых зафиксированы переливы воды. За всеми путепроводами следят, возможные последствия оперативно будут устранены. На некоторых реках региона (Уй, Сим, Тогузак) ослабляют лед.
«Сделали вывод по итогам прошлогодних паводков, усилили возможности ответственных служб. Например, для постоянного мониторинга работают 15 стационарных гидрологических постов Росгидромета, плюс 20 временных постов наблюдения», — уточнил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под неукоснительным наблюдением со стороны оперативных служб. Он поручил руководителям усилить меры для улучшения условий на проблемных участках, оперативно реагировать на возникающие вопросы и поддерживать постоянную связь с населением. Кроме того, губернатор заверил, что ведется плановая системная модернизация гидротехнических сооружений.
Подъем воды зафиксирован в Челябинской области 17 марта. Из-за аномального тепла это произошло раньше запланированного срока. Пик паводка синоптики наметили к концу марта.
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