17 декабря 2024

Водители скорой помощи в Чебаркуле отозвали заявления об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Водители отозвали свои заявления об увольнении Фото:

Водители станции скорой помощи в Чебаркуле Челябинской области отозвали свои заявления об увольнении после встречи с замминистра регионального минздрава Евгением Ваниным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — рассказал URA.RU Ванин.

Ванин подчеркнул, что водители скорой помощи являются настоящими профессионалами с большим опытом работы и стажем. Их труд очень важен и социально значим. Замминистра поблагодарил водителей за их работу и отметил, что встреча прошла конструктивно.

Два дня назад, 16 декабря, водители скорой помощи из Чебаркуля массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. В областном минздраве прокомментировали, что скорая помощь оказывается в полном объеме.

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Водители станции скорой помощи в Чебаркуле Челябинской области отозвали свои заявления об увольнении после встречи с замминистра регионального минздрава Евгением Ваниным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — рассказал URA.RU Ванин. Ванин подчеркнул, что водители скорой помощи являются настоящими профессионалами с большим опытом работы и стажем. Их труд очень важен и социально значим. Замминистра поблагодарил водителей за их работу и отметил, что встреча прошла конструктивно. Два дня назад, 16 декабря, водители скорой помощи из Чебаркуля массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. В областном минздраве прокомментировали, что скорая помощь оказывается в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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