Водители скорой помощи в Чебаркуле отозвали заявления об увольнении

18 декабря 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Водители отозвали свои заявления об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители станции скорой помощи в Чебаркуле Челябинской области отозвали свои заявления об увольнении после встречи с замминистра регионального минздрава Евгением Ваниным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — рассказал URA.RU Ванин. Ванин подчеркнул, что водители скорой помощи являются настоящими профессионалами с большим опытом работы и стажем. Их труд очень важен и социально значим. Замминистра поблагодарил водителей за их работу и отметил, что встреча прошла конструктивно. Два дня назад, 16 декабря, водители скорой помощи из Чебаркуля массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. В областном минздраве прокомментировали, что скорая помощь оказывается в полном объеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители станции скорой помощи в Чебаркуле Челябинской области отозвали свои заявления об увольнении после встречи с замминистра регионального минздрава Евгением Ваниным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — рассказал URA.RU Ванин. Ванин подчеркнул, что водители скорой помощи являются настоящими профессионалами с большим опытом работы и стажем. Их труд очень важен и социально значим. Замминистра поблагодарил водителей за их работу и отметил, что встреча прошла конструктивно. Два дня назад, 16 декабря, водители скорой помощи из Чебаркуля массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. В областном минздраве прокомментировали, что скорая помощь оказывается в полном объеме.