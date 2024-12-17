Водители скорой помощи в Чебаркуле отозвали заявления об увольнении

Водители станции скорой помощи в Чебаркуле Челябинской области отозвали свои заявления об увольнении после встречи с замминистра регионального минздрава Евгением Ваниным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава.
«У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — рассказал URA.RU Ванин.
Ванин подчеркнул, что водители скорой помощи являются настоящими профессионалами с большим опытом работы и стажем. Их труд очень важен и социально значим. Замминистра поблагодарил водителей за их работу и отметил, что встреча прошла конструктивно.
Два дня назад, 16 декабря, водители скорой помощи из Чебаркуля массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. В областном минздраве прокомментировали, что скорая помощь оказывается в полном объеме.
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