Удары звуковой пушкой, сотни тысяч митингующих: что известно о протестах в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич сравнил протесты в столице страны — Белграде, с «майданом» на Украине 2014 года. По его словам, здесь применяются те же методы дезинформации, что применялись в Киеве, однако заверил, что в Сербии они не пройдут.
В Белграде прошли массовые протесты 15 марта 2025 года, на них пришли более сотни тысяч человек. По некоторой информации, которую опровергает Вучич, против митингующих применяли звуковую пушку. При этом те, кто вышли на улицу — в основном, молодежь, выступают за мирные изменения в стране. О причинах протестов, их возможных организаторах, применении звукового оружия и реакции власти — в материале URA.RU.
Рекордная явка и мирное проведение
В Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста. Это произошло 15 марта 2025 года. На улицах города собрались 100 до 300 тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство действующим режимом. Несмотря на предупреждения властей о возможных беспорядках и обещания жестких мер, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Однако СМИ все же сообщали о том, что власти якобы применили звуковую пушку против участников митинга.
Удары звуковой пушкой
После акции появилась информация о применении «невидимого оружия» против протестующих. Полиция впервые применила акустическое орудие нового поколения — Long Range Acoustic Device (LRAD) — дальнодействующее акустическое устройство. Установленное на автомобиле, оно излучает звук высокой громкости, который вызывает неприятные ощущения — уровень звука составляет 160 децибел, что сопоставимо с уровнем шума реактивного двигателя на взлете (130-140 децибел). Известно, что на незащищенный слуховой канал необратимо воздействует тот уровень звука, который превышает 120 децибел. По словам тех протестующих, кто якобы попал под воздействие LRAD, они испытали сильную боль, а затем — потерю ориентации в пространстве, головокружение, тошнота, рвота, эмоциональное потрясение, панические атаки.
Президент Сербии, комментируя протесты в своей стране, сравнил происходящее с «майданом» на Украине 2014 года. Он заявил, что методы дезинформации, которые применялись в Киеве против властей, в Сербии «не пройдут». Так Вучич прокомментировал слухи о том, что силовики использовали «звуковую пушку» для подавления народных восстаний.
«То же самое [дезинформировали] активисты делали на майдане, помните обвинения в том, что [экс-президент Украины Виктор] Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, но нужно выдумывать. Звуковой пушки нигде не было на улице, ее невозможно не заметить, невозможно не услышать», — заявил Вучич в своих соцсетях, комментируя слухи в соцсетях о том, что против народа власти якобы использовали звуковую пушку.
Реакция власти
Вучич изначально заявлял, что готовящийся митинг, о котором было известно заранее, может стать актом цветной революции. Он предупредил, что насилия в этот день не удастся, и власть будет действовать жестко. СМИ начали распространять информацию о том, что оппозиция подготавливает штурм телевидения и атаки на полицейских. Движение всего общественного транспорта 15 марта было остановлено.
Однако после того, как основные протесты прошли без серьезных инцидентов, Вучич признал, что перемены в действиях власти все же необходимы. Он отметил, что большинство участников акции выступают против радикальных революционных изменений, и подчеркнул, что власти должны прислушаться к голосу народа и начать процесс самоизменения.
"Я не очень хорошего мнения о тех, кто нарушает свободу передвижения, гарантированную Конституцией. Я не очень хорошего мнения обо всех их политических действиях и обо всем остальном. Но я удовлетворен, потому что понял, что эти молодые люди, почти все из них, не хотели участвовать в реализации мер насилия, применения силы или чего-либо еще", — заявил президент Сербии, его слова приводит "Российская газета".
Причины митингов требования протестующих
Трагедия в Нови-Саде
Митинги в Сербии начались после трагического события 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек. При этом здание только недавно открылось после масштабной и дорогой реконструкции. Жители страны потребовали документы о проведении работ, однако власти заявили, что они засекречены китайской ремонтной фирмой, которая и осуществляла работы.
Это событие вызвало массовое возмущение граждан, особенно после того как стало известно о возможной коррупции и халатности при реконструкции здания. Протестующие проводили митинги 15 числа каждого месяца и называли их «15-го в память о 15-ти». Под их давлением ушел в отставку премьер-министр страны Милош Вучевич, который и заключил контракт на реконструкцию вокзала.
Основные требования протестующих
Протестующие — в основном студенты и молодежь, а также преподаватели, судьи, фермеры, фанаты спортивных клубов. Они быстро оттеснили оппозицию от участия в протестах, поскольку те, по их словам, не обладают политической силой.
Митингующие требуют уголовной и политической ответственности виновных в трагедии, предоставлении документов о реконструкции вокзала, а также амнистии задержанных на митингах. Также они хотят реформ в управлении страной. Митингующие настаивают на прозрачности и открытости власти, а также на проведении необходимых изменений в политической системе страны. На митинге многие скандировали фразу «пришло время перемен» и «конец режиму».
Происшествия
Неизвестный мужчина протаранил толпу протестующих на BMW. Трех из них он ранил. Полицейские тут же задержали водителя, врачи оказали помощь пострадавшим.
После завершения основной части митинга некоторые участники зажгли файеры. Произошло несколько стычек. В итогам протестов был причинен материальный ущерб городскому хозяйству.
Всего были задержаны, по разным данным, от 13 до 22 человек, об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Шесть из них — представители оппозиции страны, которые признались в разжигании беспорядков.
Возможные последствия митингов и возможные организаторы
Политический анализ ситуации
Эксперты предполагают, что продолжительные и массовые протесты могут привести к значительным политическим изменениям в Сербии. Вучич, хотя и признает необходимость перемен, сталкивается с падением уровня поддержки среди населения. Возможно, предстоящие выборы покажут новый вектор развития политической ситуации в стране.
Международный контекст
Отсутствие жестких мер со стороны власти для подавления протестов может привести к плохим последствиям, считает политолог Юрий Светов, чьи слова перадет 360.ru. По его мнению, тех жителей Сербии, которые приехали из провинции, подначивали для поездки в столицу на митинг, давали им денег на проезд.
При этом политическая устойчивость в Сербии имеет значение не только для самой страны, но и для стабильности в Балканах. И вероятный арест президента Республики Сербской Милорада Додика, и протесты в Белграде могут спонсироваться Евросоюзом, поскольку его участники хотят втянуть регион в НАТО взамен Украины. При этом основной движущей силе протестов — молодежи, не интересны исторические связи с Россией или потеря Косова. Они готовы выступить за санкции против РФ и сближение с ЕС. Остановить такое развитие событий может только твердость власти в объединении расколотого населения и его поддержке.
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