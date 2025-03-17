Названы сроки первых полетов самолета МС-21 с пермскими двигателями

Первые полеты МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 пройдут летом 2025 года
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Новые двигатели планируют серийно производить на пермском заводе (архивное фото)
Новые двигатели планируют серийно производить на пермском заводе (архивное фото) Фото:

Новый самолет МС-21, оснащенный двигателями ПД-14, разработанными пермскими авиаконструкторами, начнет испытательные полеты летом 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы часть этой сертификационной работы проводим сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 произойдут в конце июня — начале июля», — передает слова министра «Коммерсант».

По словам Антона Алиханова, данные сроки обозначены Объединенной авиастроительной корпорацией. Двигатель ПД-14 создан для оснащения нового перспективного самолета МС-21. Изделие должно серийно производиться на заводе «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в проект составляют около 70 млрд рублей. Сертификат от Росавиации ПД-14 получил в 2018 году.

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Новый самолет МС-21, оснащенный двигателями ПД-14, разработанными пермскими авиаконструкторами, начнет испытательные полеты летом 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. «Мы часть этой сертификационной работы проводим сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 произойдут в конце июня — начале июля», — передает слова министра «Коммерсант». По словам Антона Алиханова, данные сроки обозначены Объединенной авиастроительной корпорацией. Двигатель ПД-14 создан для оснащения нового перспективного самолета МС-21. Изделие должно серийно производиться на заводе «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в проект составляют около 70 млрд рублей. Сертификат от Росавиации ПД-14 получил в 2018 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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