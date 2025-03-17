Свердловскому бойцу СВО, который стал инвалидом, отказали в выплате

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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Мужчина получил ранение в 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге сотрудники соцполитики отказали в выплате раненому участнику российской спецоперации на Украине. Тогда он обратился в суд и выиграл дело. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале 2023 года боец получил ранение в Бахмуте. В апреле прошлого года ему выплатили 150 тысяч рублей. Затем он обратился в управление соцполитики №25 (Чкаловский район) о выплате по факту получения первой группы инвалидности. Сумма составила 350 тысяч рублей, передают в прокуратуре.

«В октябре 2024-го в выплате ему было отказано. Проведя проверку, прокуратура направила исковое заявление о признании отказа незаконным. Чкаловский райсуд удовлетворил иск в полном объеме», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге сотрудники соцполитики отказали в выплате раненому участнику российской спецоперации на Украине. Тогда он обратился в суд и выиграл дело. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным ведомства, в феврале 2023 года боец получил ранение в Бахмуте. В апреле прошлого года ему выплатили 150 тысяч рублей. Затем он обратился в управление соцполитики №25 (Чкаловский район) о выплате по факту получения первой группы инвалидности. Сумма составила 350 тысяч рублей, передают в прокуратуре. «В октябре 2024-го в выплате ему было отказано. Проведя проверку, прокуратура направила исковое заявление о признании отказа незаконным. Чкаловский райсуд удовлетворил иск в полном объеме», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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