Свердловскому бойцу СВО, который стал инвалидом, отказали в выплате

17 марта 2025 в 18:49 Размер текста - 17 +

Мужчина получил ранение в 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге сотрудники соцполитики отказали в выплате раненому участнику российской спецоперации на Украине. Тогда он обратился в суд и выиграл дело. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным ведомства, в феврале 2023 года боец получил ранение в Бахмуте. В апреле прошлого года ему выплатили 150 тысяч рублей. Затем он обратился в управление соцполитики №25 (Чкаловский район) о выплате по факту получения первой группы инвалидности. Сумма составила 350 тысяч рублей, передают в прокуратуре. «В октябре 2024-го в выплате ему было отказано. Проведя проверку, прокуратура направила исковое заявление о признании отказа незаконным. Чкаловский райсуд удовлетворил иск в полном объеме», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники соцполитики отказали в выплате раненому участнику российской спецоперации на Украине. Тогда он обратился в суд и выиграл дело. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. По данным ведомства, в феврале 2023 года боец получил ранение в Бахмуте. В апреле прошлого года ему выплатили 150 тысяч рублей. Затем он обратился в управление соцполитики №25 (Чкаловский район) о выплате по факту получения первой группы инвалидности. Сумма составила 350 тысяч рублей, передают в прокуратуре. «В октябре 2024-го в выплате ему было отказано. Проведя проверку, прокуратура направила исковое заявление о признании отказа незаконным. Чкаловский райсуд удовлетворил иск в полном объеме», — отметили в ведомстве.