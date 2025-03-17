В Европе отказались помогать российским «оппозиционерам»

Испанские власти отказали в предоставлении вида на жительство 65 российским гражданам, включая журналистов, правозащитников и активистов, сообщает испанская газета El Pais. Эти лица приехали в Испанию по гуманитарной визе, рассчитывая на скорое получение разрешения на проживание, обещанного, по их словам, испанскими дипломатами. Однако Министерство иностранных дел Испании опровергает наличие таких договоренностей.
«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД (королевства — прим. ред. URA.RU) в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы», — пишет El Pais. Координатор группы Егор Куптев утверждает, что они не стали бы приезжать в Испанию без гарантий на получение вида на жительство.
Представитель МИД Испании пояснил журналистам El Pais, что россиянам теперь доступен только один путь — подача заявления на убежище. Тем временем миграционная служба королевства уже отклонила несколько таких заявлений, ссылаясь на недостаточность угрозы для безопасности заявителей при возможном возвращении в Россию.
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