В Свердловской области похолодает до -21°

Синоптики ждут, что с 18 марта установится зимняя погода
В Свердловской области ночью 19 марта похолодает до -21 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«На севере региона с 18 марта погода установится почти зимняя, без оттепели. На юге области ожидаются осадки. в отдельных районах — снег и дождь могут быть сильными», — отметили синоптики.
По их данным, с 20 по 25 марта температура будет снижаться. Ночью от -2 до -7 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Ранее URA.RU писало, что на этой неделе в регион придут ночные заморозки.
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