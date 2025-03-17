В Свердловской области похолодает до -21°

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Снегопад. Пермь, снегопад, зима, заморозки, ягода, климат, похолодание
Синоптики ждут, что с 18 марта установится зимняя погода Фото:

В Свердловской области ночью 19 марта похолодает до -21 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«На севере региона с 18 марта погода установится почти зимняя, без оттепели. На юге области ожидаются осадки. в отдельных районах — снег и дождь могут быть сильными», — отметили синоптики.

По их данным, с 20 по 25 марта температура будет снижаться. Ночью от -2 до -7 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Ранее URA.RU писало, что на этой неделе в регион придут ночные заморозки.

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В Свердловской области ночью 19 марта похолодает до -21 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «На севере региона с 18 марта погода установится почти зимняя, без оттепели. На юге области ожидаются осадки. в отдельных районах — снег и дождь могут быть сильными», — отметили синоптики. По их данным, с 20 по 25 марта температура будет снижаться. Ночью от -2 до -7 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Ранее URA.RU писало, что на этой неделе в регион придут ночные заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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