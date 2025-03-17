В Кремле раскрыли, о чем будут завтра говорить Путин и Трамп

Песков: Путин и Трамп в ходе разговора затронут Украину и события последних дней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин обсудит с Трампом все вопросы, стоящие на повестке последних дней, уточнил Дмитрий Песков
Владимир Путин обсудит с Трампом все вопросы, стоящие на повестке последних дней, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе предстоящего телефонного разговора обсудят не только украинский конфликт и события вокруг него, но также затронут события последних дней в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Например, до этого были контакты РФ с господином [спецпредставителем Трампа Стивом] Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле. <...> В целом обсудят вопросы, которые на повестке дня. Ну и главным образом, конечно, вопросы украинского урегулирования», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. 

До этого Песков официально подтвердил, что разговор Путина и Трампа по телефону пройдет 18 марта. Тогда представитель Кремля отметил, что основной темой разговора глав государств станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе предстоящего телефонного разговора обсудят не только украинский конфликт и события вокруг него, но также затронут события последних дней в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Например, до этого были контакты РФ с господином [спецпредставителем Трампа Стивом] Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле. <...> В целом обсудят вопросы, которые на повестке дня. Ну и главным образом, конечно, вопросы украинского урегулирования», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.  До этого Песков официально подтвердил, что разговор Путина и Трампа по телефону пройдет 18 марта. Тогда представитель Кремля отметил, что основной темой разговора глав государств станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...