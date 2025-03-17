В Кремле раскрыли, о чем будут завтра говорить Путин и Трамп

Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе предстоящего телефонного разговора обсудят не только украинский конфликт и события вокруг него, но также затронут события последних дней в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Например, до этого были контакты РФ с господином [спецпредставителем Трампа Стивом] Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле. <...> В целом обсудят вопросы, которые на повестке дня. Ну и главным образом, конечно, вопросы украинского урегулирования», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
До этого Песков официально подтвердил, что разговор Путина и Трампа по телефону пройдет 18 марта. Тогда представитель Кремля отметил, что основной темой разговора глав государств станет территориальная принадлежность в контексте украинского конфликта.
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