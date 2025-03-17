В музее PERMM опровергли информацию о назначении Леонова на пост директора

Архитектор Александр Леонов не является новым креативным директором пермского музея современно искусства PERMM. Его назначили только куратором выставки «Ротонда», сообщили URA.RU в музее.
«Архитектор Александр Леонов назначен куратором выставки „Ротонда“ с одноименной инсталляцией Александра Бродского. Однако, информация о том, что он станет креативным директором музея, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе музея.
Уточняется, что Леонов также будет заниматься другими выставками в 2025 году, которые запланированы в музее. Поиск кандидата на должность директора PERMM продолжается.
Ранее URA.RU рассказало, что предыдущий директор музея Наиля Аллахвердиева покинула свой пост в конце 2024 года. До этого в PERMM прошли обыски по делу основателя и бывшего директора Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). Также прокуратура подала на Аллахвердиеву в суд из-за контрактов, которые она якобы заключила со своим гражданским мужем.
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