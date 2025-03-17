В сельских поселениях Тюменской области отремонтируют 56 километров дорог

В сельских поселениях планируют отремонтировать 56 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило главное правление строительства региона.
«В 2025 году в 20 сельских поселениях Тюменского района приведут в нормативное состояние 98 объектов дорожного хозяйства. Это порядка 56 километров дорог», — написано в сообщении.
Больше всего объектов восстановят в Переваловском и Московском сельских поселениях. Здесь проведут практически четверть от общего количества работ: отремонтируют 11 и 9 дорог соответственно.
Ранее публиковался список улиц в Тюмени, на которых пройдут ремонтные работы. Среди них Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездная.
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