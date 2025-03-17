В сельских поселениях Тюменской области отремонтируют 56 километров дорог

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Ремонт в этом году коснется 20 сельских поселений
Ремонт в этом году коснется 20 сельских поселений Фото:

В сельских поселениях планируют отремонтировать 56 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило главное правление строительства региона.

«В 2025 году в 20 сельских поселениях Тюменского района приведут в нормативное состояние 98 объектов дорожного хозяйства. Это порядка 56 километров дорог», — написано в сообщении.

Больше всего объектов восстановят в Переваловском и Московском сельских поселениях. Здесь проведут практически четверть от общего количества работ: отремонтируют 11 и 9 дорог соответственно.

Ранее публиковался список улиц в Тюмени, на которых пройдут ремонтные работы. Среди них Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездная.

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В сельских поселениях планируют отремонтировать 56 километров дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило главное правление строительства региона. «В 2025 году в 20 сельских поселениях Тюменского района приведут в нормативное состояние 98 объектов дорожного хозяйства. Это порядка 56 километров дорог», — написано в сообщении. Больше всего объектов восстановят в Переваловском и Московском сельских поселениях. Здесь проведут практически четверть от общего количества работ: отремонтируют 11 и 9 дорог соответственно. Ранее публиковался список улиц в Тюмени, на которых пройдут ремонтные работы. Среди них Воронинские горки, 30 лет Победы и Уездная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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