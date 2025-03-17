Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу самозапретов на кредиты

Более 160 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты к 17 марта
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Число челябинцев, установивших себе кредитный запрет через Госуслуги, превысило 160 тысяч Фото:

Более 160 тысяч жителей Челябинской области оформили себе самозапрет на получение кредитов. Это вывело регион в топ-10 субъектов РФ по количеству установленных самозапретов, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

«В первую десятку по установленным самозапретам вошли: Москва — 663,6 тысячи самозапретов, Московская область — 442,1 тысячи, Санкт-Петербург — 306,1 тысячи, Башкирия — 215,4 тысячи, Свердловская область — 195,2 тысячи, Ростовская область — 174,0 тысячи, Краснодарский край — 173,3 тысячи, Татарстан — 163,9 тысячи, Челябинская область — 160,4 тысячи, Нижегородская область — 136,4 тысячи», — сообщает организация.

За первые 10 дней работы нового сервиса Госуслуг самозапрет на кредиты и займы, призванный предотвратить мошенничество в финансовой сфере оформили себе 114 тысяч челябинцев и 5 миллионов россиян в целом. Сейчас в России запретили себе кредиты уже 6,2 млн граждан.

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Более 160 тысяч жителей Челябинской области оформили себе самозапрет на получение кредитов. Это вывело регион в топ-10 субъектов РФ по количеству установленных самозапретов, следует из информации Объединенного кредитного бюро. «В первую десятку по установленным самозапретам вошли: Москва — 663,6 тысячи самозапретов, Московская область — 442,1 тысячи, Санкт-Петербург — 306,1 тысячи, Башкирия — 215,4 тысячи, Свердловская область — 195,2 тысячи, Ростовская область — 174,0 тысячи, Краснодарский край — 173,3 тысячи, Татарстан — 163,9 тысячи, Челябинская область — 160,4 тысячи, Нижегородская область — 136,4 тысячи», — сообщает организация. За первые 10 дней работы нового сервиса Госуслуг самозапрет на кредиты и займы, призванный предотвратить мошенничество в финансовой сфере оформили себе 114 тысяч челябинцев и 5 миллионов россиян в целом. Сейчас в России запретили себе кредиты уже 6,2 млн граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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