Мэрия Екатеринбурга решилась на конфликт с богатейшей женщиной России, она писала губернатору

Компания Wildberries больше года добивается открытия склада в Екатеринбурге

17 марта 2025 в 21:36 Размер текста - 17 +

Татьяна Ким пыталась воспользоваться знакомством с главой региона, но безуспешно Фото: Петр Ковалев/ТАСС Мэрия Екатеринбурга отказалась выдавать компании Wildberries разрешение на ввод в эксплуатацию нового распределительного центра на ул. Перспективная, 12/2 — уличив бизнес в срыве договоренности. Переговоры длились почти год, в них участвовала совладелица крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук), богатейшая женщина России. Подробности URA.RU рассказал источник. Администрация одобрила строительство распределительного центра в 2022 году. По словам собеседника агентства, уже тогда предполагалось, что Wildberries за свой счет обеспечит объект коммунальной и инженерной инфраструктурой. В 2023-м здание достроили, но без сетей. «Мэрия по этой причине отказалась разрешать ввод распределительного центра в эксплуатацию», — поделился собеседник. Но объект все равно запустили — с использованием временных технических решений. В мае на этом складе погибла сотрудница (упала с большой высоты), и его работу приостановили силовики. «Параллельно в Wildberries пытались все же получить от чиновников разрешение на ввод в эксплуатацию, в Екатеринбург приезжали многочисленные директора от Ким, пытались продавить. Ким даже писала губернатору [Евгению Куйвашеву], но он в ситуацию вообще не вмешивался, понимая, что со стороны власти все законно», — сообщил источник URA.RU. По его данным, переговоры продвинулись лишь после скандального объединения Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ летом 2024 года. «Сменился менеджерский состав, на переговоры приехали совершенно другие люди. И они довольно быстро — к концу года — согласились, что сети [к центру] строить необходимо. Сейчас эти работы почти завершаются. Если все будет в порядке, разрешение мэрия выдаст», — добавил собеседник агентства. В пресс-службе Wildberries&Russ заявили URA.RU, что компания находится на финальной стадии открытия склада. «На текущий момент в Екатеринбурге доступны к приемке товаров два объекта: сортировочный центр „Екатеринбург Чкаловский“ принимает поставки по системе „Маркетплейс“, а склад „Екатеринбург Испытателей“ — по моделям „Продажа со склада Wildberries“ и „Маркетплейс“», — прокомментировали в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга отказалась выдавать компании Wildberries разрешение на ввод в эксплуатацию нового распределительного центра на ул. Перспективная, 12/2 — уличив бизнес в срыве договоренности. Переговоры длились почти год, в них участвовала совладелица крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук), богатейшая женщина России. Подробности URA.RU рассказал источник. Администрация одобрила строительство распределительного центра в 2022 году. По словам собеседника агентства, уже тогда предполагалось, что Wildberries за свой счет обеспечит объект коммунальной и инженерной инфраструктурой. В 2023-м здание достроили, но без сетей. «Мэрия по этой причине отказалась разрешать ввод распределительного центра в эксплуатацию», — поделился собеседник. Но объект все равно запустили — с использованием временных технических решений. В мае на этом складе погибла сотрудница (упала с большой высоты), и его работу приостановили силовики. «Параллельно в Wildberries пытались все же получить от чиновников разрешение на ввод в эксплуатацию, в Екатеринбург приезжали многочисленные директора от Ким, пытались продавить. Ким даже писала губернатору [Евгению Куйвашеву], но он в ситуацию вообще не вмешивался, понимая, что со стороны власти все законно», — сообщил источник URA.RU. По его данным, переговоры продвинулись лишь после скандального объединения Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ летом 2024 года. «Сменился менеджерский состав, на переговоры приехали совершенно другие люди. И они довольно быстро — к концу года — согласились, что сети [к центру] строить необходимо. Сейчас эти работы почти завершаются. Если все будет в порядке, разрешение мэрия выдаст», — добавил собеседник агентства. В пресс-службе Wildberries&Russ заявили URA.RU, что компания находится на финальной стадии открытия склада. «На текущий момент в Екатеринбурге доступны к приемке товаров два объекта: сортировочный центр „Екатеринбург Чкаловский“ принимает поставки по системе „Маркетплейс“, а склад „Екатеринбург Испытателей“ — по моделям „Продажа со склада Wildberries“ и „Маркетплейс“», — прокомментировали в компании.